Samantha Vallejo-Nágera abandona ‘MasterChef’ tras 13 años y ya tiene sustituta

Hoy domingo 11 de enero, RTVE ha confirmado, en un comunicado de prensa que Samantha Vallejo-Nágera a abandonará su puesto como parte del jurado de MasterChef tras trece años y 38 ediciones del famoso concurso culinario. La empresaria no volverá a aparecer a partir de este 2026 pero sus compañeros, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no estarán solos puesto que la cadena pública también ha informado de la identidad de la persona que sustituirá a Vallejo-Nágera y ha supuesto toda una sorpresa para los seguidores del talent-show producido por Shine Iberia que ya está preparando la que será su decimocuarta edición con personajes anónimos (luego tenemos la versión Celebrity, la de Navidad, la de Abuelos y la Junior).

Hoy domingo, tras las filtración de la noticia en redes sociales, RTVE ha enviado un breve comunicado de prensa en el que desvelaba los cambios que va a sufrir uno de sus programas más exitosos.

La nota de prensa reza así: «2026 llega a MasterChef con grandes novedades. Tras 13 años en antena y 38 ediciones de éxito emitidas ya, el talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) inicia una nueva etapa incorporando a su jurado a la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. A partir de ahora Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, una de las creadoras digitales más influyentes y valoradas en el universo gastro de nuestro país, se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de ‘MasterChef 14’, que inicia ahora sus grabaciones».

Además, el ente público, en tercer término dentro del comunicado, ha mencionado a Samantha Vallejo-Nágera y ha asegurado que tras firmar una trayectoria de éxito durante más de una década como jurado de MasterChef, la empresaria Samantha Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería.

¿Quién es ‘Delicious Martha’?

La creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (IG @deliciousmartha, 2 millones de followers), estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, Marta siempre persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo. Afirma que, para ella, «la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras. Soy una fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena».

Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada