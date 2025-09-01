‘MasterChef Celebrity 2025’: horario, dónde ver y la lista de concursantes

Se acaba el verano y, con ello, regresa la rutina. Las vacaciones más calurosas del año se despiden próximamente de manera oficial, por lo que ya son muchos los que están volviendo al trabajo. A nivel televisivo, los principales canales de nuestra parrilla televisiva española ya están anunciando a sus espectadores sus nuevos estrenos. Por ello, y como cada nueva temporada, en La 1 de Televisión Española han anunciado MasterChef Celebrity 2025. El popular talent culinario vuelve y lo hace de la mano de nuevas recetas, retos, concursantes y aventuras entre fogones. Una travesía que, como no podía ser de otra manera, estará dirigida por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz.

La décima edición del concurso arranca de manera oficial este próximo lunes, 1 de septiembre. Un estreno muy esperado que tendrá lugar en riguroso horario prime time, es decir, a las 22:50 horas, hora antes en las Islas Canarias. De esta manera, 16 nuevos aspirantes volverán a pisar las cocinas más famosas de la televisión con el objetivo de conquistar el meticuloso paladar de nuestros jueces. Una nueva aventura donde solo puede haber un ganador, el cual tomará el relevo de Inés Hernand, que se alzó con la victoria en la temporada pasada. ¿Dónde se puede ver el programa? ¿Quiénes son las celebridades que han sido fichadas para este viaje? ¡Te lo contamos!

Al igual que en anteriores ediciones, el gran ganador del concurso se alzará con el cheque de 100.000 euros, el trofeo del programa, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas y tener su nombre grabado en la ensaladera de plata de MasterChef. Una victoria que ansían todos, pero que solamente uno podrá tener.

¿Dónde ver el estreno de ‘MasterChef Celebrity 2025?

Como todos los programas del grupo de comunicación, y al igual que ha sucedido con las anteriores ediciones, MasterChef Celebrity 2025 se podrá ver a través de La 1 de Televisión Española. Para ello, el espectador tan solo necesitará tener sintonizado en la televisión el canal a la hora estipulada. Pero, en el caso de no poder verlo en directo, hay alternativas.

Gracias a la plataforma de RTVE Play, los espectadores de MasterChef Celebrity 2025 tienen la posibilidad de ver el programa dónde y cuándo quieran. El grupo de comunicación pone a disposición de su audiencia todos los contenidos emitidos en sus cadenas. Una nueva manera de ver los formatos televisivos que no supone ningún tipo de coste.

¿Quiénes son los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 2025’?

Los altos cargos de este formato se han puesto manos a la obra para hacer de esta décima edición una de las más especiales. Por ello, han seleccionado a una serie de artistas que prometen no decepcionar a nadie. Nuevas celebridades que prometen ir a por todas y dar lo mejor de ellos mimos durante las próximas semanas.