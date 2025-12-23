Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El lunes 22 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Después de haber agredido a Aziz, Seren queda suspendida de su trabajo de forma temporal. Todo ello mientras Harun empezó a ser consciente de las consecuencias tras haber confesado a Maral que, en realidad, es su hermana.

Harun consiguió el vídeo de la infidelidad de Aziz para que Seren pudiera decidir qué hacer con ese material. A pesar de los esfuerzos, todo se complicó por momentos, por lo que esa responsabilidad acabó en manos de Bahar. Todo ello, mientras Seren trabajaba con una abogada para saber qué plan llevar a cabo. Así pues, opta por hacer creer a su marido, perdonándole para que baje la guardia y, así, poder pillar sus mentiras. La joven estaba profundamente convencida de que sigue con Maral, por lo que no parará hasta conseguir su cometido.

¿Qué pasa en el capítulo de ‘Renacer’ que se emite este martes, 23 de diciembre?

Maral amenaza a Naz a cambio de no contar el gran secreto de su bebé. Bahar guardó el disco duro con las grabaciones, pero no lo encuentra. Aziz cree que puede recuperar a Seren, pero continúa teniendo su aventura con Maral. A pesar de ello, Aziz insiste en que se ocupará de los niños y de su mujer.

Parla tiene una fuerte discusión con su madre porque ha dejado de estudiar. Aziz cree que ha solucionado el problema del disco duro, pero se sorprende al descubrir que Seren tiene los vídeos originales.

