«Santi Abascal favorece a Sánchez, tiene el síndrome de Ciudadanos». Así lo cree Xavier García Albiol, alcalde popular de Badalona. Albiol habla, en la entrevista a OKDIARIO, con afecto de «Santi» al que pide, mirando a la cámara y de tú a tú, que «defiendas lo que defendías cuando estabas en el Partido Popular: una alternativa al PSOE». Albiol pide a Abascal que «ponga facilidades» para crearla y añade dirigiéndose al presidente de Vox: «España no es un juego y tú eres un patriota, pero el politiqueo de regate corto lo que provoca es que le des aire a Sánchez, que es un peligro para nuestro país».

Xavier García Albiol responde rotundamente a la pregunta de si Vox favorece e Sánchez: «Sí. Sin niguna duda». Y añade que «en Vox son conscientes». Para Albiol, «no es casual que Sánchez intente engordar a Vox para debilitar al PP». El alcalde de Badalona cree que el presidente de Vox y su partido sufren el «síndrome de Ciudadanos». Y lo explica clavándoles una pulla: «Yo creo que Santi Abascal se está equivocando. No voy a entrar en sus líos internos y que se ha cargado absolutamente a todos sus compañeros. ¿A Ciudadanos qué le ocurrió? Que, en un momento dado, su objetivo ya no fue ser una alternativa al PSOE sino acabar con el PP para ser el hegemónico en el espacio de centro derecha. Y acabó como acabó. A Vox le está ocurriendo lo mismo. Sus dirigentes sólo piensan en ponerle las cosas difíciles al PP».

Inmigración y okupación

Xavier García Albiol arrasó a Vox en Badalona en 2023. Vox sacó 1.200 votos y Albiol más de 50.000. Pero arrasó también, en primer lugar, al PSC, a Junts y a ERC. Albiol obtuvo más del 55% de los votos y 18 concejales de 27. El segundo, a 37.000 votos de distancia, fue el PSC de Salvador Illa con 4 concejales. ERC apenas obtuvo 2 concejales. Los resultados de Albiol fueron espectaculares gracias a su mensaje claro contra la inmigración ilegal y la okupación. A quienes le acusan de haber «robado» el discurso a Vox les contesta: «Yo ya defendía esto antes de que existiera Vox».

Xavier García Albiol habla con contundencia: «Sólo me importa lo que opinan mis vecinos de Badalona». Y ellos le piden, dice, «que no afloje». Albiol señala que «en Badalona hay negros, blancos y amarillos y son bienvenidos sin importarnos su nacionalidad, si vienen a trabajar». Y lanza este mensaje contundente para que a los que no van a trabajar les quede claro: «Aquí no se persigue a nadie, pero en Badalona hacemos la vida imposible a los que vienen a crear problemas de convivencia, incivismo y delincuencia y a aprovecharse de nuestro sistema».

«Que se los lleven a su casa»

Albiol no soporta la «demagogia» de la izquierda con este asunto de la inmigración irregular: «Que se los lleven a vivir a su casa. Ellos dicen ‘somos solidarios’ y les dejan entrar, pero luego los sueltan en la Puerta del Sol de Madrid o la plaza de Cataluña de Barcelona y que se apañen. Si eres ‘solidario’ se conscuente. No vale decir ‘que entre todo el mundo’ y luego que paguen las consecuencias los vecinos».

Albiol ve relación clara y directa entre inmigración irregular y okupación. Ha participado, personalmente, en operativos de la policía local de Badalona y presume de cifras: «En 2025 conseguimos evitar el 60% de los intentos de okupación y este año, por ahora, las cifras son mejores». Albiol desmonta también la «demagogia» de que los okupas «son personas vulnerables»: «No. El 80% son personas que han convertido la okupación en un negocio, forman parte de una mafia y hay que ser muy duros con ellos. El 20% que pueden ser vulnerables no son conflictivos y hay que darles una alternativa con los servicios sociales».

Para el alcalde de Badalona, «el Gobierno protege a los okupas». Albiol revela que alguien del ejecutivo le confesó: «No vamos a tocar nada sobre okupación porque nuestros socios de legislatura no permitirán que toquemos la ley de Vivienda».

Xavier García Albiol manda un recado a Génova 13: «La okupación afecta cada día a más ciudadanos y será una de las primeras cosas que tiene que hacer el PP cuando llegue al poder». Y anima a «explicar mejor» la postura de su partido. Para Albiol, las próximas elecciones generales irán marcadas fundamentalmente por los problemas de la inmigracióin ilegal, la okupación y la corrupción de Sánchez, el PSOE y su ejecutivo y no tanto por la economía.