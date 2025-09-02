OKDIARIO en el instituto B9 de Badalona okupado por 300 ilegales: «El otro día mataron a uno»

Los vecinos de Badalona viven aterrorizados por la creciente delincuencia que azota el barrio y que se ha acentuado con la okupación del instituto B9, un centro de enseñanza municipal que se ha convertido en un hervidero de tensiones. Allí viven al margen de la ley 300 inmigrantes ilegales de origen africano que, no sólo causan problemas en la zona, sino que crean conflictos entre ellos. «El otro día mataron a uno apuñalado», afirma un vecino a OKDIARIO.

«Por lo menos hay 500 negros viviendo ahí dentro con tiendas de campaña. Es una favela en toda regla», asegura otro residente de la zona que vive con miedo ante la inseguridad.

Este medio ha sido testigo de como el peligro campa a sus anchas por las calles de uno de los municipios con más población inmigrante de España. «Las katanas son el día a día por aquí», afirma un vecino.

El abandono del barrio coincide también en sus infraestructuras anticuadas. Entre edificios de ladrillo visto pasean mujeres con burkas mientras otros rebuscan en las basuras de la localidad barcelonesa. «¡Eh! ¡no amenazas con un cuchillo!», exclama un vecino ante un sin techo que le muestra dos cuchillos de grandes dimensiones.

Delincuencia, problemas de civismo y de convivencia a todos los niveles es el día a día de los residentes de Badalona. Al menos así lo sienten varias vecinas que aseguran sufrir miedo de día y de noche. «Yo ayer me tuve que traer una amiga porque subes los toldos y son manadas de jovenes que van con katanas», dice una mujer.

«Que no hay seguridad, que tu no puedes vivir tranquila en tu barrio, no puedes descansar por las noches. Es que no puedes hacer nada», señala la misma vecina.

Ante esta situación crítica los ancianos que habitan este barrio recuerdan que antes no vivían entre tanta delincuencia. «Antes veníamos a trabajar y ahora vienen a robar. Al tirón, a todo. Todo lo peor, la droga. Que hay mucha droga en el barrio, mucha droga», revela.

Estas graves circunstancias, sobre todo, afectan a los bienes materiales de todos los vecinos. «Te rompen los coches, rompen los cristales. Queman los coches, le roban a los ancianos, te roban los móviles, se pelean entre ellos. Esto es un sin vivir», relata un hombre quien asegura que ha tenido que mudarse a otro barrio con su hija pequeña.

«La otra noche lo que pasó ahí, cuando vino una chica a las 11 y pico de la noche, que uno salió atracarla y mira lo que pasó. Se bajaron los vecinos y le han pegado una paliza. No sé si lo han matado o no lo han matado, pero lo deberían de haber matado», dice otro vecino visiblemente indignado.

Otras personas preguntadas por OKDIARIO subrayan que «no se puede salir ni por el día ni por la noche, porque te roban y a personas mayores no las han tirado al suelo robando». Alegan miedo a ser robados o agredidos. «Yo tengo una hija de 19 años y no la dejo salir sola», lamenta una mujer mientras que otra reclama más policía y «más patrullas».

«Yo no me fío de los políticos, y del de arriba menos. De ese menos. Sánchez está trayendo toda la mierda a España», asegura otra residente de Badalona.