Mueren dos menores atrapados en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga)

Dos menores de 15 y 16 años han muerto este jueves tras quedar atrapados en una vivienda de Alhaurín el Grande, en Granada, en la que se había declarado un incendio. La pareja de adolescentes se encontraba en la planta superior en el momento de los hechos.

Varios testigos del incendio han alertado al teléfono único de Emergencias 112 a las 8:00 de la mañana. Avisaron de que había una vivienda en llamas en la calles San Rafael, y que dentro había varias personas atrapadas por el fuego.

El inmueble en cuestión es una casa de dos plantas, y las víctimas se encontraban en el piso superior cuando se han visto sorprendidas por el incendio. Los adolescentes no han logrado salir de él, según han comunicado fuentes de Emergencias.

Tras recibir el aviso, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Guardia Civil, Emergencias 061, la Policía Local y los Bomberos del Consorcio Provincial, que llegaron desde los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Además de las víctimas mortales, el fuego ha afectado también gravemente a la vivienda, a las dos plantas, con mucha carga de material inflamable. Como consecuencia, la casa ha quedado dañada hasta el punto de producirse el colapso del techo. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.