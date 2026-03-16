La juez archiva la segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual al no ser ratificada por la víctima

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada contra el ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por agresión sexual. La causa queda cerrada después de que la denunciante –una famosa actriz– no ratificara los hechos ante la autoridad judicial por un «ataque de pánico».

Según una providencia fechada el 16 de marzo, la magistrada Carolina García Durrif comunicó a la defensa de Errejón que las actuaciones se archivan «al no haber ratificado la víctima su denuncia». La resolución se dicta sin perjuicio de que al denunciado se le notifique «la denuncia que le fue presentada y el archivo de la misma».

Asimismo, la juez ha rechazado que la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) pueda personarse en el procedimiento como acusación popular, decisión adoptada «dada la naturaleza del delito perseguido así como del archivo de la causa».

El juzgado había admitido a trámite el pasado 9 de marzo una segunda denuncia contra Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021 en el domicilio del entonces diputado.

El abogado que representa tanto a la acusación como a la actriz Elisa Mouliáa —primera denunciante de Errejón—, Alfredo Arrien, solicitó al juzgado «la protección y confidencialidad absoluta» de la identidad de la denunciante, además de que su participación en el proceso se realizara en calidad de testigo.

Sin embargo, la mujer decidió finalmente no ratificar su denuncia ante la magistrada. Por este motivo, su representación ya había adelantado que el caso terminaría archivándose al no darse «ese paso necesario».

Por su parte, fuentes cercanas al entorno de Errejón sostienen que la justicia había aceptado mantener en reserva los datos de la mujer y que, aun así, «nadie ha respaldado la denuncia anónima», que —según estas mismas fuentes— fue utilizada por Arrien y Mouliáa «para salir más en televisión».