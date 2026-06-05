Cuando Madrid está casi a punto de recibir al Papa León XIV y mientras Bad Bunny sigue con su residencia de conciertos en el Metropolitano, El Retiro vuelve a ser hoy uno de esos lugares en los que también se espera buena afluencia de personas, como de hecho lleva pasando desde el viernes 20 de mayo, ya que la Feria del Libro de Madrid 2026 suma hoy un nueva jornada, antesala del fin de semana, con libros, colas, lectores preguntando por autores y casetas, de modo que es importante tener qué escritor se busca y para ello, nada como saber quién firma hoy 5 de junio en la Feria del Libro de Madrid.

La agenda es tan amplia que resulta fácil perderse entre nombres, horarios y editoriales. De hecho, no es sólo una percepción si tenemos en cuenta que hoy hay más de 400 autores firmando libros, repartidos a lo largo de todo el recinto y en franjas que se solapan continuamente. Ir sin mirar antes el programa puede hacer que te pierdas justo esa firma que te interesaba. Por eso, más allá del paseo improvisado, conviene tener claras algunas referencias. Hay autores muy esperados, otros que generan colas cada año y muchos que repiten en varias casetas, lo que abre más oportunidades para encontrarlos.

Quién firma hoy 5 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026

Entre todos los nombres del día, hay algunos que destacan por trayectoria, tirón mediático o simplemente porque suelen concentrar más público.

Marcos Chicot es uno de ellos. Firma de 10:30 a 14:00 en la caseta 50 (bloque 6), y lo habitual es que tenga bastante movimiento durante toda la mañana a pesar de haber firmado ya en días previos. Sus novelas históricas siguen funcionando muy bien entre lectores fieles.

También genera expectación Baltasar Garzón, que estará de 12:00 a 14:00 en la caseta 84 (bloque 14). Su perfil, a medio camino entre lo jurídico y lo político, hace que sus firmas tengan un público muy concreto, pero constante y más sabiendo que se estrena hoy entre los autores que firman y lo seguirá haciendo también mañana sábado y el domingo,

Otro nombre relevante es el de Enric Juliana, junto a Esteban Hernández, que ya firmaron el fin de semana pasado y que este tendrán presencia en varias franjas de la mañana a partir de las 10:30 y por la tarde. Eso facilita bastante encontrar un hueco sin prisas.

Por la tarde, uno de los puntos más concurridos será el de Rayden (David Martínez), que firma de 17:00 a 19:00 en la caseta 235 (bloque 31A). Su público es muy fiel y suele formarse cola con antelación como la que tuvo ayer, aunque si te lo pierdes, que sepas que repite el domingo.

Y como no, otro los imprescindibles del día será David Uclés, autor de La Ciudad de las Luces Muertas, regresa a la Feria del Libro tras el fin de semana pasada y lo hace en dos ubicaciones distintas. Primero de 17:00 a 19:00 en FNAC (caseta 169, bloque 25A) y después de 19:00 a 21:00 en Librería El Faro (caseta 158, bloque 24A). Esto le convierte en uno de los autores más accesibles del viernes.

Otros autores que firman este viernes 5 de junio

La lista completa es muy extensa, pero estos son otros autores que podrás encontrar hoy, con sus horarios y ubicación:

Andrés Montesanto y Mercedes Aguirre — 10:30 a 14:00 | Caseta 352 (Bloque 22B)

— 10:30 a 14:00 | Caseta 352 (Bloque 22B) Felipe Díaz Pardo — 10:30 a 14:00 | Caseta 117 (Bloque 20)

— 10:30 a 14:00 | Caseta 117 (Bloque 20) Miguel Francino — 10:30 a 14:00 | Caseta 117 (Bloque 20)

— 10:30 a 14:00 | Caseta 117 (Bloque 20) Robertti Gamarra — 10:30 a 12:00 | Caseta 309 (Bloque 26B)

— 10:30 a 12:00 | Caseta 309 (Bloque 26B) Jackeline de Barros — 10:30 a 14:00 | Caseta 337 (Bloque 23B)

— 10:30 a 14:00 | Caseta 337 (Bloque 23B) Juan José Morales — 10:30 a 12:30 | Caseta 125 (Bloque 21A)

— 10:30 a 12:30 | Caseta 125 (Bloque 21A) Blanca del Cerro — 10:30 a 13:30 | Caseta 54 (Bloque 7)

— 10:30 a 13:30 | Caseta 54 (Bloque 7) Juan José Escribano Otero — 12:00 a 14:00 | Caseta 194 (Bloque 27A)

— 12:00 a 14:00 | Caseta 194 (Bloque 27A) Juan Torres (El Torres) — 17:00 a 18:00 | Caseta 38 (Bloque 5)

— 17:00 a 18:00 | Caseta 38 (Bloque 5) Juani Velilla — 17:00 a 19:00 | Caseta 370 (Bloque 21C)

— 17:00 a 19:00 | Caseta 370 (Bloque 21C) Juan Galatas — 17:30 a 19:30 | Caseta 36 (Bloque 4)

— 17:30 a 19:30 | Caseta 36 (Bloque 4) Juan Antonio Rosado — 18:00 a 21:00 | Caseta 155 (Bloque 23A)

— 18:00 a 21:00 | Caseta 155 (Bloque 23A) Juan Castro Sánchez — 18:00 a 19:00 | Caseta 369 (Bloque 21C)

— 18:00 a 19:00 | Caseta 369 (Bloque 21C) Juan Luis Álvarez — 18:00 a 20:00 | Caseta 341 (Bloque 23B)

— 18:00 a 20:00 | Caseta 341 (Bloque 23B) Juan Gracia Armendáriz — 18:30 a 21:00 | Caseta 262 (Bloque 30B)

— 18:30 a 21:00 | Caseta 262 (Bloque 30B) David Carmir — 12:30 a 14:00 | Caseta 124 (Bloque 21A)

— 12:30 a 14:00 | Caseta 124 (Bloque 21A) David Cerdá — 18:00 a 20:00 | Caseta 223 (Bloque 29A)

— 18:00 a 20:00 | Caseta 223 (Bloque 29A) David López Canales — 19:00 a 21:00 | Caseta 134 (Bloque 21A)

— 19:00 a 21:00 | Caseta 134 (Bloque 21A) David Galán — 19:00 a 21:00 | Caseta 144 (Bloque 22A)

— 19:00 a 21:00 | Caseta 144 (Bloque 22A) David Mañero — 19:30 a 21:00 | Caseta 124 (Bloque 21A)

— 19:30 a 21:00 | Caseta 124 (Bloque 21A) David Quiles Albero y Francesco Caprioli — 19:30 a 20:30 | Caseta 382 (Bloque 26C)

— 19:30 a 20:30 | Caseta 382 (Bloque 26C) David Olivas — 20:00 a 21:00 | Caseta 259 (Bloque 30B)

— 20:00 a 21:00 | Caseta 259 (Bloque 30B) Miguel Ángel Sánchez del Árbol — 10:30 a 11:30 | Caseta 121 (Bloque 20)

— 10:30 a 11:30 | Caseta 121 (Bloque 20) Miguel Ángel de Rus — 10:30 a 12:00 | Caseta 114 (Bloque 19)

— 10:30 a 12:00 | Caseta 114 (Bloque 19) Ana Coto Fernández — 10:30 a 14:00 | Caseta 207 (Bloque 28A)

— 10:30 a 14:00 | Caseta 207 (Bloque 28A) María Márquez — 11:00 a 14:00 | Caseta 47 (Bloque 6)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 47 (Bloque 6) Santiago García-Clairac — 11:00 a 14:00 | Caseta 47 (Bloque 6)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 47 (Bloque 6) María Pilar Balado Rubio — 11:00 a 13:00 | Caseta 290 (Bloque 27B)

— 11:00 a 13:00 | Caseta 290 (Bloque 27B) Eduardo Martínez Rico — 11:00 a 14:00 | Caseta 337 (Bloque 23B)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 337 (Bloque 23B) Marieta Alonso Más — 11:00 a 14:00 | Caseta 282 (Bloque 28B)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 282 (Bloque 28B) Belén Anguas — 11:00 a 14:00 | Caseta 282 (Bloque 28B)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 282 (Bloque 28B) Diamantina Centeno Garrido — 11:00 a 14:00 | Caseta 138 (Bloque 22A)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 138 (Bloque 22A) Elena Torres — 11:00 a 14:00 | Caseta 284 (Bloque 28B)

— 11:00 a 14:00 | Caseta 284 (Bloque 28B) Carol Galiñanes — 11:00 a 12:00 | Caseta 443 (Bloque 30C)

— 11:00 a 12:00 | Caseta 443 (Bloque 30C) Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo — 11:30 a 13:00 | Caseta 184 (Bloque 26A)

— 11:30 a 13:00 | Caseta 184 (Bloque 26A) Abdul Hadi Sadoun — 11:30 a 12:30 | Caseta 121 (Bloque 20)

— 11:30 a 12:30 | Caseta 121 (Bloque 20) Isabelle Monfort Juárez — 12:00 a 13:00 | Caseta 320 (Bloque 25B)

— 12:00 a 13:00 | Caseta 320 (Bloque 25B) Angy Skay — 12:00 a 13:30 | Caseta 30 (Bloque 4)

— 12:00 a 13:30 | Caseta 30 (Bloque 4) Gregorio León — 12:00 a 14:00 | Caseta 3 (Bloque 1)

— 12:00 a 14:00 | Caseta 3 (Bloque 1) Rodrigo de Pablo — 12:00 a 14:00 | Caseta 206 (Bloque 28A)

— 12:00 a 14:00 | Caseta 206 (Bloque 28A) Steffany Kennels — 12:00 a 13:00 | Caseta 429 (Bloque 21C)

— 12:00 a 13:00 | Caseta 429 (Bloque 21C) Alfredo Baldó Michelena — 12:00 a 13:00 | Caseta 106 (Bloque 18)

— 12:00 a 13:00 | Caseta 106 (Bloque 18) Ana Contreras — 12:00 a 13:00 | Caseta 309 (Bloque 26B)

— 12:00 a 13:00 | Caseta 309 (Bloque 26B) Savina Paül y Dario Borhani — 12:00 a 14:00 | Caseta 300 (Bloque 27B)

— 12:00 a 14:00 | Caseta 300 (Bloque 27B) Antonio Parra Sanz — 12:00 a 14:00 | Caseta 114 (Bloque 19)

— 12:00 a 14:00 | Caseta 114 (Bloque 19) Santiago Morata — 12:00 a 14:00 | Caseta 111 (Bloque 19)

Aun así, este listado se queda corto si se compara con la magnitud real de la jornada. Con más de 400 autores firmando hoy, siempre hay nombres que se quedan fuera o cambios de última hora que no aparecen en los listados iniciales. Por eso, si tienes pensado ir hoy a la Feria del Libro de Madrid, merece la pena dedicar unos minutos a revisar la web oficial antes de salir. Ahí podrás comprobar horarios actualizados, cambios de caseta o nuevas incorporaciones, y organizar mejor la visita para no quedarte sin ese libro firmado que llevas tiempo esperando.