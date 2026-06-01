Madrid se engalana para recibir la visita del Papa León XIV: «Que venga el Papa siempre es fantástico»

Madrid ultima los preparativos para la histórica visita del Papa León XIV, que tendrá lugar entre el 6 y el 9 de junio. A pocos días de su llegada, los principales puntos de su recorrido (Plaza de Cibeles, Plaza de Lima, Bernabéu, Palacio Real, La Almudena, etc) muestran un intenso despliegue de montaje, seguridad y logística. Mientras la ciudad comienza a transformarse para recibir al sumo pontífice, vecinos y turistas aguardan con gran expectación y emoción un acontecimiento que paralizará la capital: «Que venga el Papa siempre es fantástico».

En las calles del centro de Madrid, el ambiente previo a la llegada del Papa Robert Francis Prevost, quien fue elegido bajo el nombre de León XIV en mayo del año pasado, destaca la ilusión de los ciudadanos, que ven en esta visita un evento histórico para España.

Emoción y fervor a pie de calle por la visita del Papa

El sentimiento generalizado de la capital del país refleja cómo muchos madrileños se preparan, tanto anímica como logísticamente, para una visita que trasciende lo institucional. Para los fieles, la llegada de León XIV supone un momento de profundo recogimiento y júbilo colectivo.

«Es una alegría muy grande para todos», comparte una vecina visiblemente emocionada. «Todos nos estamos preparando espiritualmente y en todos los aspectos. Todos estamos muy felices de que venga el Papa. Gloria a Dios».

En la misma línea se expresan otros madrileños que valoran el impacto religioso y cultural del evento. «Me parece muy bien porque es algo católico, muy lindo para los creyentes y para España. Es una gran visita», señalan otros ciudadanos. Para algunos turistas, cruzarse con este gran evento en Madrid es la continuación perfecta de su viaje: «Es algo maravilloso y estoy demasiado emocionada. De hecho, acabamos de venir del Vaticano y ha sido una emoción muy linda».

Un evento bien acogido más allá de lo religioso

El entusiasmo también se respira en locales emblemáticos como La Taberna del Alabardero, situada estratégicamente frente al Palacio Real. Desde 1974, este mítico establecimiento fundado por el sacerdote Luis de Lezama ha sido un símbolo de Madrid y un epicentro de la alta sociedad durante la Transición, pero también guarda una estrecha relación histórica con el Vaticano.

Así lo recuerda uno de sus clientes más habituales, quien destaca el papel culinario del local en anteriores visitas pontificias: «El padre Lezama estaba metido en los viajes papales y muchas comidas que recibió el Papa salieron de aquí, porque además de estar enfrente del Palacio Real, tiene una de las mejores cocinas de Madrid». Sobre la llegada del nuevo pontífice, este madrileño lo tiene claro: «Me parece espléndido, tendría que venir continuamente, todos los años».

A la espera de que el avión papal aterrice este sábado 6 de junio, la capital de España sigue preparándose en todos los aspectos para asegurar que la primera gran visita oficial de León XIV a España sea un éxito rotundo tanto a nivel organizativo como de acogida ciudadana.