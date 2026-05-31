El palacio religioso de Madrid que esconde un pasadizo barroco único en el que va a cenar el Papa León XIV
El Papa León XIV visitará Madrid del 6 al 9 de junio de 2026 como parte de su viaje apostólico a España, que se extenderá del 6 al 12 de junio. La capital será la primera etapa de su itinerario, antes de continuar su recorrido hacia Barcelona y, posteriormente, a Canarias. Durante su estancia en la capital, el papa residirá en la Nunciatura Apostólica en España, situada en el distrito de Chamartín. Asimismo, el domingo 7 de junio tendrá lugar una cena privada en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, en un encuentro de carácter institucional y eclesial.
«Madrid se vuelve a vestir de gala para un acontecimiento histórico: recibir al papa León XIV, que visitará la ciudad del 6 al 9 de junio. Los momentos cumbre de la agenda serán la Vigilia de Oración del sábado en la plaza de Lima, con medio millón de personas previstas, y la Misa y Procesión del Corpus Christi del domingo en Cibeles, donde se esperan 1,5 millones de asistentes o más», detalla el Ayuntamiento de Madrid.
El palacio de Madrid donde va a cenar el Papa León XIV
El Palacio Arzobispal de Madrid es un edificio del segundo tercio del siglo XVIII. Ocupa una manzana de planta triangular delimitada por la plaza del Conde de Barajas, las calles de la Pasa y de San Justo, el pasadizo del Panecillo y la plaza de Puerta Cerrada. Fue tradicionalmente la residencia de obispos, arzobispos y cardenales de la diócesis (y posteriormente de la archidiócesis de Madrid-Alcalá y Madrid), además de sede de distintos organismos eclesiásticos. En la actualidad, alberga oficinas de la provincia eclesiástica, servicios de informática de la archidiócesis y el archivo diocesano. El edificio está incluido en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid con la categoría de monumento de protección integral.
Historia
El edificio se construyó durante el reinado de Carlos III, cuando Madrid aún no era una diócesis independiente. Fue concebido como la residencia madrileña del arzobispo de Toledo, del que dependía eclesiásticamente la ciudad, a iniciativa del cardenal-infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio y del cardenal Francisco Antonio de Lorenzana.
Con la creación de la diócesis de Madrid-Alcalá en 1885, el palacio pasó a ser residencia de Narciso Martínez Izquierdo, primer obispo de esta nueva diócesis, quien lo habitó hasta 1886, año en el que fue asesinado a las puertas de la Colegiata de San Isidro.
Hasta 1907, sus dependencias albergaron el Seminario Conciliar de Madrid, que posteriormente se trasladó a las Vistillas. El edificio fue restaurado en 2004 por el Ayuntamiento de Madrid, con financiación de la Fundación Caja Madrid.
El Palacio Arzobispal de Madrid dio origen a un conocido dicho popular madrileño vinculado a los requisitos para el matrimonio católico, que afirmaba que «quien no pasa por la calle de la Pasa, no se casa», en referencia al acceso del edificio situado en dicha calle.
Cronograma de actividades
- Sábado, 6 de junio de 2026: a las 11:30 horas tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid. A las 12:00 horas se realizará la visita de cortesía a Sus Majestades los Reyes de España, y a las 12:30 horas se celebrará un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el mismo Palacio Real. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se efectuará la visita a los operadores y asistidos del proyecto social «Cedia 24 horas» en el Centro de Información y Acogida, y a las 20:30 horas se llevará a cabo una vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.
- Domingo, 7 de junio de 2026: la jornada comenzará a las 10:00 horas con la Santa misa en la Plaza de Cibeles y la posterior procesión del Corpus Christi. Más tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. A continuación, a las 18:00 horas, se desarrollará el encuentro «Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte» en el Movistar Arena, y la jornada concluirá a las 19:30 horas con una cena en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.
- Lunes, 8 de junio de 2026: el día comenzará a las 09:30 horas con un encuentro con el Presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. Seguidamente, a las 10:30 horas, se celebrará un encuentro con los miembros del Parlamento Español en el Congreso de los Diputados. A las 11:30 horas tendrá lugar el encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal, y a las 12:50 horas la comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, a las 18:00 horas, se realizará una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena, y finalmente, a las 19:00 horas, se cerrará la jornada con un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.