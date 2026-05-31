El Athletic saca pecho por la Champions del PSG para ensalzar a Unai Simón antes del Mundial

El Athletic Club ha utilizado la victoria del PSG en la Champions League para reivindicarse a ellos mismos… por no haber perdido con el equipo francés, que no fue capaz de marcarle ningún gol en una gran actuación de Unai Simón. El conjunto vasco, que no llegó ni a playoffs de la Champions (fue eliminado en la fase liga), empató (0-0) ante el PSG, cosa que ahora reivindican.

Una vez acabada la Champions, en la que el PSG ha disputado 17 encuentros, el Athletic ha sido el único que ha conseguido dejar a cero su portería ante el conjunto de Luis Enrique. Fue en el mes de diciembre, cuando en San Mamés Athletic y PSG empataron a cero. En aquel encuentro hizo un partidazo Unai Simón, que ahora reivindican.

El Athletic saca pecho por su portero justo antes del Mundial y en medio del debate en la selección española por quién debe ser el guardameta titular en ese torneo. Unai Simón es el que viene siendo titular con España, pero Luis de la Fuente ha convocado para este Mundial a David Raya y Joan García.

Raya viene de ganar la Premier con el Arsenal, de ser el mejor portero de la Premier y de jugar la final de Champions con el equipo inglés. Joan García ha sido clave en el Barcelona campeón de Liga y Zamora del campeonato. Unai Simón, por su parte, ha hecho una temporada muy discutida en Bilbao.

Pese a ello, el Athletic reivindica a su guardameta al ser el único que no ha recibido goles por parte del PSG en esta Champions. «El Athletic, único equipo que ha dejado su portería a cero en la Champions League ante el reciente campeón, el PSG. Recordamos la actuación de nuestro MVP de aquel partido en San Mamés. Unai Simón», escribió el equipo vasco en sus redes sociales.

Un mensaje con el que quieren reivindicar a Unai Simón justo antes del Mundial y escrito después de que el equipo francés consiguiera la Champions. Cabe recordar que el Athletic, pese a ese empate ante el PSG, quedó eliminado en la primera fase de la Champions y el próximo año no disputará ninguna competición europea.