El futbolista que tuvo que salir del Barcelona para ganar la Champions… ¡en cinco meses!

Dro Fernández es un joven futbolista criado en la cantera del Barcelona que el pasado mes de enero decidió dar un cambio por completo en su carrera. Justo cuando cumplió los 18 años, el jugador español se fue al PSG en un movimiento que no gustó nada en el Barcelona, ni a Flick ni a Laporta ni a muchos aficionados. Todos le criticaron, incluso algunos rajaron de él, pero ahora Dro es campeón de Europa y refleja cómo un futbolista tiene que salir de Barcelona para ganar la Champions.

Como ya le ocurriera a Dembélé, por citar otro ejemplo, hay que salir del Barça para ser campeón de Europa. Es algo habitual ya, toda vez que los culés no ganan la Champions (ni llegan a una final) desde 2015. Dro hizo el cambio en el pasado mercado de invierno, cuando cambió Barcelona por París, y ahora tiene ya su foto con la Copa de Europa y cuenta como campeón de la Champions.

Si bien su participación ha sido mínima, la realidad es que Dro es campeón de Europa. Un futbolista gallego que se ha criado futbolísticamente en la cantera del Barcelona, pero decidió dejar el club azulgrana al ver que no tenía oportunidades y que podía crecer en París. El Barça le despidió mal con varias pataletas.

Por ejemplo, anunciaron su traspaso con la cuenta del filial y no con la del primer equipo. Joan Laporta llegó a decir que la situación «era desagradable» y Flick se cabreó al decir que en Barcelona «hubiera tenido futuro», aunque respetaba su decisión de irse. En el conjunto culé dolió mucho esta salida.

Él, desde que llegó al equipo francés, se limitó a decir que estaba mejor en París que en Barcelona. «No hay mejor sitio para seguir creciendo que el PSG», dijo hace unos meses. Ahora, al menos, tiene una foto que en Barcelona es impensable en la última década: la de tener en sus manos la Champions League. Dro ya es campeón de Europa, algo que no consiguen sus ex compañeros.