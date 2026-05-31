Amalia y Raúl, enfermo de cáncer terminal, están a la espera de ser desahuciados por el Ayuntamiento de Madrid. El desalojo estaba previsto para este viernes a las 11:45 horas, pero los abogados de los denunciantes han conseguido retrasarlo hasta finales del próximo mes. El matrimonio ha relatado a OKDIARIO el calvario que llevan viviendo desde que el consistorio instara el desahucio. Asegura, también, que no tienen suministro de agua: «El Canal de Isabel II nos lo cortó hace 17 meses».

Amalia ha contado a este periódico la situación que atraviesan desde que el Ayuntamiento les denunciase por impago, un juez diera la razón al Consistorio y anulase el contrato de compraventa. «Desde hace más de un año que no tenemos agua corriente. No podemos beber; tenemos que comprar agua en botellas para sobrevivir. Tampoco tenemos agua para ducharnos».

«Hace unos meses, mi hijo decidió comprar garrafas de agua grandes para poder ducharnos. Parece que vivimos en los años 50. Calentamos el agua de las botellas en cacerolas y así nos hemos ido duchando. Ahora, con el calor, vamos a tener que comprar más garrafas de agua para ducharnos», cuenta Amalia a este periódico.

Después de 20 años residiendo en su piso, el Ayuntamiento de Madrid instó esta semana al desahucio de esta familia, previsto para este viernes. A pocas horas de proceder al desalojo forzado de Amalia, su marido, Raúl, y dos de sus cuatro hijos, sus abogados han conseguido pactar con la EMV el retraso de este proceso hasta finales de junio.

La mujer de Raúl y sus hijos viven sin suministros

La afectada asegura que intentó pagar la deuda que originó el procedimiento, pero que «desde la EMV rechazaron negociar» y sólo querían «recuperar el inmueble».

«Debía unos recibos. Pero los quisimos pagar y nos dijeron que no. Yo llamé a la EMV al día siguiente de recibir una notificación en la que decía que dentro de un mes debíamos abandonar el piso voluntariamente. Yo al día siguiente llamé a la EMV y me dijo que teníamos que ir a juicio. Una vez allí dijeron que no podíamos abonar la cantidad que debíamos. Querían el inmueble».

La Empresa Municipal de Vivienda se niega a aceptar el pago fraccionado de la deuda que acumuló esta familia en el año 2009, alegando que tras el juicio «ya no son titulares de nada».

La versión del Ayuntamiento

Fuentes de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid recuerdan que el impago fue juzgado en 2009 y se dio la razón al Ayuntamiento de Madrid: «Desde 2009 los residentes en esa vivienda viven sin título habilitante, de manera ilegal, y, por tanto, sin pagar un solo euro, y sin posibilidad legal de ‘legalizar’ o llevar a cabo una subrogación al tratarse de una compraventa fallida (por impago) con sentencia judicial firme».

En la EMVS recuerdan que en el auto actual de desahucio, la jueza ha determinado que no se dan las condiciones para dar amparo por vulnerabilidad a los afectados.