Las cinco joyas más valiosas de la caja fuerte de Zapatero: esmeraldas, zafiros y diamantes

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió una tasación de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La joyería Ansorena, referente del sector en España, concluyó la tasación y fijó su valor en 1.323.915 euros. Entre ellas, la más valorada es un collar cuajado de diamantes con esmeraldas de Zambia valorado en 278.000 euros, pero hay otras piezas de gran valor. Estas son las cinco joyas más caras de Zapatero.

Collar en oro blanco de 18 K cuajado de diamantes con esmeraldas de Zambia (278.000 €):

Collar realizado en oro blanco de 18 K, formado por cadena tipo rivière en «U» cuajadas de diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 30 ct con unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2, y dos esmeraldas naturales talla pera mixta con un grado de color AA-vivid green y origen Zambia, con un peso total aproximado de 21 ct. Pso: 82 g. Collar en oro blanco de 18 K con 13 zafiros (220.000 €):

Collar realizado en oro blanco de 18 K con trece zafiros principales talla perilla dispuestos en disminución del centro a los lados con un peso total aproximado de 32 ct y un grado de color AAA vivid blue, origen Tailandia, acompañados por diamantes en talla brillante con un peso total aproximado de unos 40 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2, formando un delicado diseño vegetal calado. Peso: 115 g.



Collar en oro blanco de 18 K con bandas de diamantes en forma de V (155.000 €):

Collar realizado en oro blanco de 18 K con bandas de diamantes talla brillante en forma de “V” y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales talla oval tratados con vidrio de plomo, con un peso total aproximado de 32 ct acompañados por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 35 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2. Peso: 87 g. Pulsera en oro blanco con rubíes naturales (95.000 €):

Pulsera realizada en oro blanco de 18 K, con tres esmeraldas naturales talla pera mixta con un peso total aproximado de 12 ct, y un grado de color AA-vivid green y origen Zambia, según Dictamen gemológico del IGE nº D-69044 de fecha 09/08/2026. Acompañadas por diamantes talla brillante en decoración vegetal calada, con un peso total aproximado de 11 ct y unos valores estimados de color G-H y pureza VS1-VS2. Peso: 40,03 g. Sortija en oro blanco de 18 K con una esmeralda natural de Zambia (85.000 €)

Sortija tipo «cocktail» realizada en oro blanco de 18 K con una esmeralda natural central talla pera mixta con un peso estimado de 13 ct, origen Zambia, con un grado de color AA-vivid green, coronada por motivo vegetal cuajado por diamantes talla brillante con un peso total aproximado de 2,20 ct, con unos valores estimados de color H-I y pureza VS1-VS2.