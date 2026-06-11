1.300.000 €: ése es el valor que la tasación judicial da a las joyas de Zapatero

La joyería Ansorena, fundada en 1845 y referente del sector en España, ha concluido la tasación de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha fijado su valor en 1.300.000 euros, según confirman en exclusiva fuentes de la investigación a OKDIARIO. La firma fue designada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para realizar una pericial formal sobre las piezas incautadas durante el registro de la oficina de la calle Ferraz el pasado 19 de mayo.

La tasación de Ansorena —que también ha recabado la opinión del Instituto Gemológico Español— es mucho mayor que la valoración que el entorno de Zapatero ofreció públicamente tras conocerse las incautaciones. Sus colaboradores cifraron entonces el valor de las joyas entre 30.000 y 50.000 euros, y explicaron que las piezas procedían de una herencia de la madre del ex presidente, de la familia de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes.

Fue la propia Gertrudis quien reveló la existencia de la caja fuerte y señaló que algunas de las piezas eran herencia de Sonsoles Espinosa y otras procedían de regalos de viajes. Esa misma versión fue sostenida públicamente por el portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, quien añadió que parte de las joyas provenían también de una herencia de la madre del ex presidente y de una tía.

El acta de entrada y registro recoge con detalle el contenido de la caja fuerte que, según la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar —presente durante el registro—, procedía de la vivienda particular del matrimonio. Entre las joyas intervenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) figuran varios collares de color plateado con piedras azules, rojas y verdes; pulseras con piedras de distintos colores; conjuntos de pendientes y sortijas a juego; tres collares de color verde; una cruz dorada y plateada; y dos brazaletes dorados.

También fueron incautados varios relojes, entre ellos un Longines dorado, dos Certina plateados de correa de cadena y un Pierre Balmain dorado, además de una réplica de un Franck Muller sin valor comercial significativo. Estos relojes sí procederían de una herencia.