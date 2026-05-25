Una joya de 900.000 euros entre las piezas halladas en el despacho de Zapatero

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid y presidente de la Confederación de Comercio (COCEM), Armando Rodríguez, ha analizado para OKDIARIO las joyas halladas por la Policía en el despacho del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, Santiago Balboa, otro joyero de gran trayectoria con sede en París, habla de «más de tres millones de euros». Las piezas son «rubíes, esmeraldas y zafiros» y alguna de ellas podría superar los «900.000 euros».

Concretamente, se trata de la pieza número 49: un anillo y unos pendientes. Balboa ha explicado que estas joyas concretas, con un valor de unos 900.000 euros, son de «rubíes calentados», algo que puede llegar a disminuir el valor de la joya. Según ha indicado, su valor aumentaría si esta gema no hubiera sido sometida a altas temperaturas para mejorar su color y claridad, lo que se conoce como un rubí calentado.

Armando Rodríguez asegura que se trata de «un diseño de joyería clásica, piezas especiales, muy probablemente al alcance o que pudieran formar parte de colecciones de muy pocas joyerías con un stock de joyería de ese nivel». «Estamos hablando de dos o tres joyerías que pudieran estar en ese nivel en todo Madrid», ha explicado.

«Al menos tres millones de euros»

El presidente de COCEM ha señalado que las joyas podrían valer «al menos tres millones de euros». «Confirmando que sean piedras buenas, estamos hablando de varios cientos de miles de euros como mínimo hasta la posibilidad de que, en función de esa calidad de las piedras, pudieran ser hasta millones de euros», ha indicado.

La Audiencia Nacional ha llevado a cabo este registro en la oficina del ex presidente Zapatero en la calle Ferraz, número 35. En su casa podría tener aún más joyas.

La entrada y registro ha dado lugar a la incautación de decenas de carpetas con documentación, dispositivos electrónicos, pendrives, discos duros y un conjunto considerable de joyas halladas en una caja fuerte en el interior del inmueble. La secretaria Gertru Alcázar dijo que «algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes».