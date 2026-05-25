El juez emite una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes principal accionista de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía Plus Ultra por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos de Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención (OID) por los mismos delitos.

Calama también ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven. Junto al ya detenido en la isla caribeña de Aruba, Luis Felioe Baca Arbulu, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. De esta organización, Reyes era «presunto cliente».

Según el procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra «idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero limpio, que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho». El juez también cree que se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El juez ha recordado que en marzo de 2021, la compañía recibió del Estado español una ayuda de 53 millones de euros. Una vez fue concedida, Reyes «ordenó presuntamente» que algunas de las cantidades recibidas fueran transferidas de las cuentas bancarias de Plus Ultra en España a tres sociedades instrumentales, «realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio».

Una de estas sociedades, según el juez, pudo actuar en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, «constando incluso inicios de la participación de Reyes en alguna operativa de venta de oro». En cuanto a la detención en Aruba de Luis Felipe Baca, su defensa se ha puesto a disposición del juez para colaborar en la investigación y ha señalado en un escrito a Calama que su cliente no se opondrá a la extradición.