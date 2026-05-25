La filosofía de Simeone colisiona con Julián Álvarez

«No es una pregunta para mí, es para Julián. Ya es bastante grande para saber qué es lo que va a hacer. Seguramente tenga la decisión tomada». Así zanjó Simeone, tras la derrota del Atlético contra el Villarreal, la pregunta sobre el futuro de Julián Álvarez. Con esas palabras despidió la temporada antes de un verano de puro rock and roll alrededor del delantero argentino. Pues fuentes cercanas al entorno del futbolista confirman a OKDIARIO que tiene decidido salir del Atlético.

El motivo principal es la diferencia de criterios que mantienen Simeone y Julián Álvarez a la hora de entender el fútbol. Mientras que el Cholo, pese a su evolución reciente hacia el dominio de los partidos, sigue pecando de defensivo en ocasiones (o eso entiende Julián); el delantero proyecta una idea contraria. Con mayor posesión, más presión y posiciones más adelantadas. Esa es la principal fricción entre Simeone y Julián Álvarez.

El entorno del Cholo, con el que también se ha puesto en contacto este periódico, se sorprende de la fricción entre ambos y niega la existencia. «No consta eso. Hay mucho ruido. Es un tema del club», aseguran. Julián Álvarez, por sus actos, aspira a un proyecto mejor que el que cree que puede ofrecerle el Atlético. Quiere uno que le acerque más a los títulos y entiende que el del club rojiblanco no colma sus aspiraciones.

Por eso el delantero no ha firmado la renovación que tiene encima de la mesa y que le convertiría en el mejor pagado de la plantilla rojiblanca junto a Oblak con 10 millones de euros netos. Tiene tomada, no solo la decisión de salir del Atlético, también el destino. Pese a que el PSG y Arsenal figuran en la carrera, el Barcelona ya ha cruzado la meta. La postura del Atlético es inflexible. No lo venderá a cualquier precio y solo permitirán su salida si trae una oferta que ronde los 150 millones de euros.

Fuentes cercanas al entorno de Julián Álvarez apuntan a la diferencia de estilo de juego con Simeone como justificación para su marcha. Cabe recordar que el propio Cholo fue uno de los que más presionaron para que el argentino recalara en el Atlético hace dos temporadas procedente del Manchester City. Bajo la tutela del técnico ha firmado sus dos mejores cursos goleadores, ambas con 20 goles como mínimo. Y esta temporada fue su principal aval cuando el delantero atravesó una sequía de meses sin ver puerta. El mercado de fichajes todavía no se ha abierto y el rock and roll ya se escucha.