Cerezo zanja el ‘caso Julián Álvarez: «Es jugador del Atlético; insistir en su futuro me parece hiriente»

A las 14:30 horas de este miércoles, una zona de la capital de España le robaba momentáneamente la expectación al Metropolitano, donde Atlético y Arsenal buscan esta noche dar el primer paso hacia la final de la Champions. La Taberna del Capitán Alatriste, rodeada de cámaras y micrófonos, ha sido el escenario de la clásica comida de directivas. La comitiva del Atlético ha estado liderada por Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco.

«Será una noche muy bonita si ganamos, si no ganamos, no será bonita. Los jugadores están ilusionados y el entrenador deseoso de que comience el partido. Me falta la Champions como presidente, este año queda poco. Si llegamos a la final, hay que ganarla, si llegas y pierdes te quedas en nada prácticamente. No tengo miedo a nada para esta noche. Todos queremos ganar», inició Enrique Cerezo.

El mandamás se pronunció sobre las acusaciones de «juego sucio» al Atlético por las condiciones del terreno de juego, que cuenta con el verificado de la UEFA. «Los que dicen eso del césped es porque no han venido a verlo porque está en perfectas condiciones. Juega todo el mundo aquí, no sé de qué se pueden quejar. El fútbol es así, las finales están para ganarlas. Si no se gana, habrá que volver a empezar para tratar de ganar. La eliminatoria está muy igualada. El fútbol es así. Hay que tener suerte y meter un par de goles», aseguró.

La víspera de un partido de envergadura siempre cuenta con la incertidumbre alrededor del futuro de Julián Álvarez. Así ha sido durante toda la actual temporada. Ocurrió con el Barcelona y se repite antes del Arsenal. «Estamos aquí para el partido de esta noche y esta noche Julián Álvarez será jugador del Atlético de Madrid. También lo será mañana y la semana que viene. Insistir en el futuro de Julián Álvarez me parece hiriente», zanjó Enrique Cerezo.

«Todo el mundo es supersticioso. Cada maestro tiene su libro; es normal en cada persona y cada momento. Esta temporada hemos tenido altibajos, pero si llegamos a la final, habremos hecho una gran temporada y habrá que felicitar a los jugadores. A mí me gusta que haya goles en los partidos, por eso siempre me gusta jugar con el Barcelona», finalizó Enrique Cerezo.