Atlético-Arsenal en Champions: primera parada a Budapest

Convergen Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia similar, en la pelea por un puesto en la final de la Champions. Dos clubes a los que el fútbol les ha dado más cruces que caras, solo a uno le sonreirá la moneda. Son las séptimas semifinales para el Atlético; cuartas para el Arsenal. Terceras para Simeone; segundas para Arteta. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los gunners. Solo uno reirá a final de la próxima semana.

Nunca ha desistido el Atlético por la Champions, menos aún Simeone, que tiene metido en la cabeza hacer campeón de Europa al equipo rojiblanco desde aquellas finales perdidas en 2014 y 2016. La primera se escapó entre el minuto 93 y una inaguantable prórroga en Lisboa. La segunda se fue en los penaltis en Milán. Las dos, contra el Real Madrid. Quiere otra final el Atlético. Es la revancha contra su esquiva historia en la Liga de Campeones, también el desquite del título de la Copa del Rey perdido hace diez días.

Para ello recupera efectivos cruciales en su esquema. Julián Álvarez, con nueve goles en esta edición de la Liga de Campeones, está recuperado de las molestias; David Hancko parece listo y Ademola Lookman aún mantiene molestias. No están Giménez, fuera por séptimo encuentro consecutivo, ni Pablo Barrios, cuya lesión muscular del pasado sábado anula su esperado papel protagonista en la eliminatoria.

El Atlético compite también contra sus dudas, con 18 goles en contra y solo dos triunfos en los últimos nueve partidos y con la advertencia del 4-0 encajado en la fase liga contra el mismo rival en Londres, el pasado 21 de octubre. Eran otro Atlético y otro Arsenal, porque el equipo del español Mikel Arteta encara este decisivo choque en uno de los peores momentos de la temporada tras sumar cuatro derrotas en los últimos siete partidos, que han desvanecido el sueño de ganar el póker de títulos y han visto cómo la renta con el Manchester City por la Premier se ha esfumado.

Por segundo año consecutivo, el Arsenal, que al igual que el Atlético nunca ha ganado la Champions, disputará las semifinales del máximo torneo europeo, a las que llega tras coger aire en Premier a costa del Newcastle. A pesar del triunfo, sufrieron malas noticias en forma de lesión de Kai Havertz, que no llegará a tiempo para el encuentro, y molestias de Eze, que sí podrá vestirse de corto. Son baja Jurrien Timber y Mikel Merino. Atlético y Arsenal, dos equipos de idiosincrasia y temporada similar.