Contratiempo para el Atlético: Nico cae lesionado y se pierde la Champions contra el Arsenal

Revés de última hora para el Simeone en forma de lesión. La sufre Nico González, que se pierde así la eliminatoria completa entre Atlético y Arsenal y llegaría justo a una hipotética final de Champions. Se estima que estará entre tres y cuatro semanas de baja según adelanta Cope. Se suma a las bajas de Barrios y Giménez, también por lesión. Pierde Simeone una carta que tenía muchos argumentos para ser titular.

El Cholo pierde el poderío aéreo y la energía de Nico, que venía de anotar un doblete de golazos ante el Elche. Tendrá que reformular una alineación para la que Lookman no tiene garantizada su presencia. El nigeriano, sustituido en la final de Copa del Rey, camina entre algodones. Igual que Julián Álvarez, aunque con el argentino sí se cuenta de inicio.

El propio Nico tomó la palabra durante los prolegómenos de la semifinal entre Atlético y Arsenal. «Es lindo soñar, por qué no pensar en eso. Siempre pensamos en positivo, nunca he encontrado un grupo tan sano como el que hay en el Atlético. Estamos con ganas, entusiasmo y es un sueño. ¿Por qué no soñar si no cuesta nada? Vamos paso a paso, partido a partido. Hay que mantener la humildad que nos trajo hasta aquí», expresó Nico.

Barrios, Nico y Giménez; las bajas del Atlético en Champions

El centrocampista no está solo en la enfermería. Le acompañan Giménez y Barrio, siendo especialmente traumática la baja del primero. Volvió a la titularidad ante el Athletic, algo que formaba parte del plan rojiblanco para que ganara ritmo, pero recayó de su lesión. Revivían sus fantasmas. Había vuelto a la titularidad por primera vez desde el pasado 8 de febrero, cuando comenzaron sus penurias.

Se lesionó ante el Betis y se perdió un mes de competición plagado de minas. La semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona y la eliminatoria ante el Brujas. Regresó para la ida contra el Tottenham, pero volvió a recaer. Desde entonces se ha ido con cautela y respetando los plazos, que pasaban por minutos ante el Elche y titularidad ante el Athletic para llegar al Arsenal rodado.