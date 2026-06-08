Pedro Sánchez llora por la derrota de su equipo de baloncesto: «Mi querido Estudiantes…»

Pedro Sánchez ha llorado la derrota del Estudiantes de baloncesto en la final por el ascenso a la Liga ACB (Liga Endesa) después de que el conjunto madrileño cayera ante el Leyma Coruña. Son los gallegos, tras un espectacular final, quienes han ascendido a la primera división del baloncesto español, algo que no sentó nada bien al presidente del Gobierno.

«Mi querido Estudiantes se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente», escribió Pedro Sánchez en sus redes sociales este domingo por la noche, minutos después de que el equipo madrileño volviera a sufrir un contratiempo importante que le hará estar otro año más -y ya serán seis- en la segunda división del baloncesto.

Pedro Sánchez siempre se ha significado como seguidor del Movistar Estudiantes, en el que llegó a militar una etapa como jugador. Así, el presidente del Gobierno se limitó a mandar ese mensaje en este fin de semana en el que, entre otras cosas, se fue con el Falcon a Barcelona para disfrutar del festival Primavera Sound, haciendo de un momento de ocio en un acto oficial.

También el presidente del Gobierno felicitó al Leyma Coruña por el ascenso a la Liga ACB: «Muchas felicidades al Leyma Coruña por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos tres equipos gallegos en la ACB».

Mi querido @MovistarEstu se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente. Y muchas felicidades a @basquetcoruna por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos 3 equipos gallegos en la ACB. Noraboa! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 7, 2026

El Leyma Coruña asciende a la Liga ACB

Así, el conjunto gallego logró este domingo el ascenso a la Liga Endesa después de un emocionante partido decisivo (97-100) contra el Movistar Estudiantes. El Leyma Coruña, que hacía de anfitrión, perdía de quince puntos (75-60) a falta de seis minutos para el final, y firmó una épica remontada y una prórroga igualmente espectacular para volver a la ACB un año después, su segundo ascenso a la Liga Endesa en tres años.

Por su parte, el equipo madrileño, un lustro batallando en Primera FEB para volver a la élite, lo tuvo más cerca que nunca, pero se derrumbó ante el empuje del Coliseum gallego. Los 30 puntos de Omar Silverio y 17 de Jayson Granger no impidieron la amarga derrota del ‘Estu’.

El Leyma Coruña, que hizo estallar a su pabellón, tuvo más armas, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración. Paul Jorgensen (22 puntos) y Caio De Souza Pacheco (19) fueron los mejores. Monbus Obradoiro, campeón de la temporada regular, se había quedado hace un mes con el billete directo a la Liga Endesa.