Dani Mérida vuela a los cuartos de final de Canadá pasando por encima de Griekspoor

Lo que está viviendo Dani Mérida en Montreal es un sueño y el madrileño lo está disfrutando al máximo. No tenía un partido fácil ante todo un pelotero como Tallon Griekspoor, pero el alcalaíno hizo que sí que lo pareciese. Qué manera de jugar para meterse en cuartos de final del Masters 1000 de Canadá. En dos sets y poco más de una hora se deshizo del neerlandés, al que borró del mapa desde el comienzo. Se impuso por 6-3 y 6-1 para pensar ya en lo siguiente: Learner Tien o Thiago Tirante. ¿Por qué no soñar con las semis?

Era la primera vez del joven tenista español, de 21 años, en unos octavos de final de un Masters 1000 y lo cierto es que no mostró nada de vértigo. Todo lo contrario. Parecía un jugador totalmente acostumbrado a estas cotas y lo cierto es que tiene pinta de que debe irse acostumbrando, porque con su victoria ya se asegura ascender hasta el puesto 40 del ranking ATP.

Si en la primera ronda sufrió lo que no está en los escritos para ganar a Liam Draxl, en un partido que se le daba la vuelta en todo momento y que terminó desquiciándole sobre la pista, supo revertirlo en los siguientes, hasta llegar a estos octavos de final. Sacando su lado más sólido desde el fondo de la pista, el español supo sobreponerse con una sorprendente facilidad a un Griekspoor al que anuló por completo.

¡Gran nivel de 🇪🇸 @Mridatenis1! ✨ Empieza muy afinado el español en su duelo de cuarta ronda ante Griekspoor.#NBO26 pic.twitter.com/JERIuzjsVc — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 9, 2026

No tardaría en poner contra las cuerdas a un Griekspoor que respondió con solvencia ante las dos primeras oportunidades de ceder su servicio. Pero a la tercera, en el quinto juego, llegó la rotura. Mérida se adelantaba y firmaba una maravilla de punto –el que aparece en el vídeo de arriba– para evitar el contrabreak del neerlandés. Perdonaría el español aún dos oportunidades más para dejar visto para sentencia el set, pero acabaría sobresaliendo al resto en el noveno juego para poner el definitivo 6-3.

No había estado muy fino al servicio Griekspoor, que cuenta con su mejor arma en el saque, y terminó pagándolo caro. Aunque no se esperaba lo que estaba por venírsele encima. Mérida sacó su mejor tenis, voló sobre la pista y arrasó al número 69 del mundo, que –recordemos– venía de ganar a Zverev. Se puso 5-0 mostrando un nivel sublime, con una precisión, unos cambios de registro y una solidez tanto al saque como al resto que le llevaron a cerrarlo casi de la manera más rápida posible.

Ahora, Mérida espera ya rival en la siguiente fase. Tien o Tirante será su próximo contrincante en este Masters 1000 de Canadá donde no parece tener límite. Ya ha alcanzado su mayor techo y, sin ningún tipo de presión y sacando su mejor tenis, buscará seguir dando de qué hablar en Montreal.