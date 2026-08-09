Jódar accede a cuartos de final del Masters 1000 de Canadá tras arrollar a Lehecka

El tenista español Rafa Jódar ha logrado el pase a los cuartos de final del torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada, después de vencer con contundencia al checo Jiri Lehecka (6-3, 6-3), y buscará un billete para las semifinales ante el francés Arthur Fils.

El madrileño, de 19 años y número 15 del mundo, necesitó apenas una hora y 14 minutos para sellar su presencia en cuartos por tercer Masters 1.000 consecutivo, tras lograrlo sobre la tierra batida de Madrid y Roma, confirmando su impresionante progresión de 2026. Con ello, además, se convierte en el primer jugador de 19 años en meterse entre los ocho mejores del torneo canadiense desde el griego Stefanos Tsitsipas en 2018.

Una solitaria rotura en el octavo juego le bastó para adjudicarse la primera manga, y con un 2-0 de salida en la segunda encarrilaba su triunfo, que se acercaba cuando logró volver a quebrar el servicio de su rival en el séptimo juego (5-2). Lehecka reaccionaba con un ‘contrabreak’, pero Jódar no dio lugar a la sorpresa y puso fin a la contienda al resto en su segundo intento. Su victoria ante el número 12 del ranking ATP supone la cuarta de su carrera frente a un jugador del ‘Top 20’.

«Estoy muy feliz con mi actuación, estoy jugando muchos partidos, estoy cuidando mi cuerpo y trato de ir partido a partido y jugar mi mejor tenis. Jiri es un gran jugador en pistas rápidas, creo que hoy hice un buen trabajo con mi saque», explicó Jódar en pista tras el triunfo.

Ahora, buscará sus primeras semifinales de un Masters 1.000 ante el francés Arthur Fils, número 24 del mundo, 18º favorito y que se deshizo en cuartos del británico Cameron Norrie (6-2, 7-6(8)). Jódar y Fils se han enfrentado dos veces, ambas este año, con victoria para el galo en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó y triunfo para el madrileño hace apenas unos días en su estreno en Washington.