¿A qué hora juega Rafa Jódar hoy? Horario y dónde ver el partido de octavos de final en el Masters 1000 de Canadá contra Jiri Lehecka

Rafa Jódar continúa en el Masters 1000 de Canadá con su ascenso imparable en el circuito ATP. El joven tenista alcanzó esta semana el puesto número 15 del ranking después de clasificar a la final en Washington. Pese al desgaste que acumuló en la capital estadounidense, Jódar disputó su primer partido en Montreal sólo dos días después de perder ante Taylor Fritz. En el torneo canadiense remontó ante Corentin Moutet en el debut y derrotó a Lorenzo Musetti, al que ya venció la pasada semana en Washington, para clasificar a octavos de final. Una ronda en la que le espera el checo Jiri Lehecka.

El número 12 de la ATP es uno de los grandes nombres que aún se mantienen con vida en el cuadro del Masters 1000 de Canadá. De hecho, Lehecka es el segundo mejor jugador por ranking de los que siguen en liza, sólo superado por Ben Shelton; el único representante del Top 10 en Montreal. A las ausencias de Sinner, Alcaraz, Djokovic y el local Auger-Aliassime se han sumado las derrotas en segunda y tercera ronda de Zverev, Fritz, Medvedev, De Miñaur y Cobolli.

Con esta perspectiva, el Masters 1000 canadiense, que este año acoge Montreal, se presenta muy abierto y sin claros favoritos al título. Un contexto idóneo para un Rafa Jódar que, si supera a Lehecka, será uno de los mejor posicionados para alcanzar la final por la parte baja del cuadro y seguir escalando hacia el objetivo del Top 10 y la clasificación a las próximas ATP Finals.

Horario en España del partido de Rafa Jódar en Montreal

El partido entre Rafa Jódar y Jiri Lehecka de los octavos de final del Masters 1000 de Canadá se disputará el sábado 8 de agosto en Montreal. Durante la jornada del viernes se disputarán los ocho partidos que restan de la tercera ronda en el cuadro masculino, lo que dibujará de manera completa los cruces de octavos de final.

Los enfrentamientos ya se conocen en la parte baja del cuadro, en la que el duelo entre Jódar y Lehecka se presenta como uno de los grandes partidos del torneo. Será el primer cara a cara entre ambos tenistas, aunque el checo acumula buenos registros con jugadores españoles; incluyendo victorias ante Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Por el momento, la organización del Masters 1000 de Canadá no ha desvelado el horario del encuentro de octavos de final entre Rafa Jódar y Jiri Lehecka. El partido se disputará este sábado 8 de agosto, en una jornada que iniciará a las 18:30 horas de la España peninsular y se extenderá hasta la madrugada del domingo en nuestro país. Ambos tenistas disputaron sus respectivos duelos de tercera ronda a lo largo de la tarde-noche de Montreal, por lo que la opción más probable es que repitan horario de cara a asegurar el descanso suficiente.

Dónde ver por televisión el Rafa Jódar – Lehecka del Masters 1000 de Canadá

Aquellos que quieran seguir por televisión el partido entre Rafa Jódar y Jiri Lehecka en el Masters 1000 de Canadá podrán hacerlo a través de Movistar Plus. Esta plataforma cuenta con los derechos de emisión de todos los Masters 1000 y buena parte de los torneos ATP durante el año. En OKDIARIO también te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Canadá, con crónicas de los partidos más relevantes, seguimiento en directo y la última hora de todo lo que suceda en Montreal durante estos 11 días de competición.