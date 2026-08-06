Jódar debuta en Montreal con una remontada espectacular para batir a Moutet

Rafa Jódar estrenó su número 15 del mundo tras llegar a la final en Washington el pasado fin de semana con su debut en el Masters 1000 de Canadá en Montreal. El tenista español empezó ganando, tras remontar de manera espectacular un partido que empezó perdiendo ante el francés Corentin Moutet, número 59 del mundo.

Jódar empezó perdiendo 4-6 en su debut en Montreal con muy poco descanso después de perder la final en Washington 48 horas antes ante Fritz. Pero se levantó con un coraje tremendo y pasó por encima de Moutet en el segundo set con un espectacular 6-1. Consolidó su gran juego en el tercero, ganando 6-3 y llevándose el partido.

Con esta victoria, el tenista madrileño se ha clasificado para la tercera ronda del Masters 1000 de Canadá. Su próximo rival será Lorenzo Musetti. Un partido que podría servirle de revancha al italiano, ya que se midieron hace muy poquito en los cuartos de final en Washington la semana pasada. Ganó Jódar y ahora buscará repetir el resultado en Montreal. El horario oficial de este partido se desconoce hasta el momento.