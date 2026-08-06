El Gobierno confía en la palabra de la FIFA: «Seguimos trabajando para que la final sea en España»

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha descrito a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) como «muy clara y muy tajante desmintiendo» el ofrecimiento a Marruecos para acoger la final de la Copa Mundial 2030, a raíz de una noticia publicada este miércoles por el diario británico The Times. De esta manera, el Gobierno confía en Infantino y sigue de su mano «trabajando para que la final sea en España».

«Nos ha sorprendido mucho esta tarde y lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido, nosotros estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre. Ha sido muy clara y muy tajante desmintiendo esta noticia, nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos y así tiene que ser que la final del Mundial sea en España», dijo Tolón en declaraciones este miércoles en la Cadena SER.

«Vamos a seguir trabajando como hasta ahora porque España tiene mucho que ofrecer, no solamente desde el punto de vista deportivo. Es muy importante que acabamos de ganar el Mundial, no solamente el masculino, también el femenino, pero España fue la que lideró con Portugal la candidatura del Mundial y luego se adhirió Marruecos. Yo confío en que la final sea en España», reiteró la ministra durante su entrevista.

Luego recordó que «quien decide» finalmente «es la FIFA», si bien apeló «al sentido común» y posteriormente atendió «sobre todo» a «las ventajas que tiene hacerlo en España» por contar con «una experiencia grande en eventos deportivos» de muy diversa índole y diversa magnitud. «Además, España cuenta con una red de comunicación moderna y la seguridad que tenemos en este país, con todas estas ventajas… Estoy convencida de que la FIFA va a elegir la final en España», insistió.

El Gobierno rechaza la posibilidad de expulsar a Marruecos

Sin embargo, evitó vincular esta polémica con la crisis migratoria en Ceuta. «Ahí no voy a entrar a valorar porque eso son cuestiones que elige la FIFA. Tiene muchas ventajas, lo hemos visto en este Mundial, la FIFA lo vio bien y así se va a hacer. Estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia de nuestro país», comentó al respecto.

Después habló de críticas recibidas desde Sumar, su socio minoritario en el Ejecutivo. «Nosotros respetamos, estamos en un Gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias y como Gobierno apostamos por este Mundial y va a ser una imagen importante de país. Vamos a seguir trabajando con todo el respeto a las discrepancias», apostilló.

Por último, también fue esquiva al elegir entre Madrid y Barcelona como posible sede del partido por el título en ese Mundial 2030 si acaba siendo en España. «Como Gobierno queremos que la final sea en España. Será la FIFA quien decida, pero queremos que sea en nuestro país porque lo merecemos y siempre hemos apostado porque sea en España», sentenció.