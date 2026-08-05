La izquierda de Portugal da una lección a Sánchez y pide echar a Marruecos del Mundial 2030 por invadir Ceuta

El Mundial 2030 ha entrado en una fase en la que Marruecos se ha convertido en un serio problema. El país africano, no contento con querer arrebatar la final a España, con la invasión a Ceuta ha provocado hasta el cabreo de la izquierda de Portugal y le ha dado una lección a Pedro Sánchez pidiendo públicamente echar al país africano como organizador de la Copa del Mundo con un comunicado contundente.

Lo ha hecho concretamente el partido ecologista portugués Livre que, al ver las imágenes de miles de marroquíes entrando por las fronteras españolas y provocando un caos en Ceuta, ha estallado de incredulidad por el riesgo que supone organizar con Marruecos la mayor competición de fútbol. «Se ha vuelto algo insostenible. El Mundial de 2030 depende de la cooperación entre los países que lo organizan. Los acontecimientos de los últimos días en Ceuta demuestran que la decisión de incorporar a Marruecos a esta organización debe ser reevaluada», dijo el diputado Jorge Pinto.

«Un régimen que utiliza las fronteras como instrumento de presión política no reúne las condiciones para ser socio en la organización de un evento que depende de la cooperación, la confianza y la libre circulación entre países. La FIFA no puede actuar como si no hubiera pasado nada. Le corresponde, junto con los países anfitriones, evaluar si siguen existiendo las condiciones para mantener esta colaboración. Por eso, LIVRE se dirigirá al Gobierno y a la FPF para defender que se lleve a cabo esta reevaluación», zanjó.

O LIVRE escreveu hoje ao Primeiro-Ministro e à Federação Portuguesa de Futebol para pedir a reavaliação da participação de Marrocos na organização do Mundial de 2030. 🧵 pic.twitter.com/snrZqFSEcH — LIVRE (@LIVREpt) August 4, 2026

También abogaron por «la diplomacia y el contacto con la RFEF y con el Gobierno de España para que sea promovido lo antes posible» para evitar problemas con la organización del Mundial. Hay que recordar que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está en Rabat convocado a los altos cargos de la FIFA en una reunión de urgencia en la capital de Marruecos. Todo un mensaje pidiendo a Pedro Sánchez que se alíe para evitar que la Copa del Mundo se convierta en un problema más grave de lo que ha ocurrido en Ceuta.