Bildu rabia porque el País Vasco vaya a tener al menos una sede en el Mundial 2030 de España

Hay lío con la sede vasca del Mundial 2030. El Gobierno Vasco, formado por la coalición PNV-PSOE (PSE), propuso una única sede vasca con los estadios de San Mamés y Anoeta. Una oferta que presentaron ante las exigencias de la FIFA y que ha provocado que el portavoz de EH Bildu en Bizkaia, Iker Casanova, les haya acusado de haberse metido un «gol en propia puerta» por lo «rocambolesca» de la situación generada.

«Parece que no se han consultado ni entre los miembros del gobierno -PNV y PSE-«, sostuvo. A juicio de Casanova, la situación generada se puede definir de «gol en propia puerta» y ha lamentado que se transmita una sensación de «improvisación y falta de modelo de país». También ha incidido en la «falta de comunicación y división interna» entre los socios de gobierno.

«No sabemos si interpretan que es bueno o malo que venga el Mundial; si es un marrón que hay que dividir entre dos para que el daño sea menor; si quieren o no quieren o si provocan a la FIFA para que retire la posibilidad de ser sede», se ha cuestionado. Bilbao ya acogió el pasado año la final de la Europa League, pero Casanova ha apostado por evaluar cada evento «individualmente».

«Entre las medidas de seguridad, el ambiente entre aficiones, las condiciones absolutamente inaceptables en términos económicos y fiscales con las que se traen estos eventos… podemos decir que no responden a nuestro modelo de actividades que queremos desarrollar en las ciudades», ha zanjado.

💥 @Iker__Casanova y el gol en propia puerta de PNV y PSE con el Mundial. Improvisación, falta de modelo de país, división interna, falta de comunicación y un modelo agotado. pic.twitter.com/yghkBd9bf1 — EH Bildu (@ehbildu) June 2, 2026

El PP también critica al PNV por el lío con el Mundial 2030

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha considerado que la decisión de una candidatura única no está basada en criterios deportivos, económicos o de ciudad, sino que es «una estrategia política diseñada por el PNV».

«Primero se cuestiona la presencia de Bilbao. Después se abre el debate sobre compartir protagonismo. Finalmente, aparece el alcalde para justificarlo hablando de proyecto de país (…) No estamos ante una decisión pensada para Bilbao. Estamos ante una hoja de ruta política del PNV», ha afirmado en un comunicado.