Selección de Australia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Australia, hace unos meses, certificó su billete para estar presente en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo 11 de junio al 19 de julio. El combinado oceánico, tras vencer a Arabia Saudí por 2-1, en la última fecha del grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Confederación Asiática, se convirtió por aquel entonces en la selección número 11 en acceder directamente al Mundial, una de las más tempranas de la Fase de Clasificación. Conoce todos los detalles sobre Australia y todos sus rivales en la cita mundialista.

Grupo de la selección de Australia en el Mundial 2026

Australia, durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, ha sido encuadrada en el grupo D, junto a una de las anfitrionas del torneo Estados Unidos; Turquía, que se adentró en el torneo a través del repechaje; y Paraguay, que lo hizo después de 16 años sin presencia alguna en la cita mundialista. En condiciones normales, el combinado oceánico partirá como la ‘cenicienta’ del grupo, pero ya sabemos que el fútbol, a veces, es caprichoso y podría dar la sorpresa en una fase regular corta e intensa.

Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Cuándo juega Australia en el Mundial de 2026

Australia debutará en el gran torneo mundialista la madrugada del próximo 13 al 14 frente a Turquía. Su segundo partido será días más tarde, el 19 de junio, a partir de las 21:00 horas en España ante la anfitriona, Estados Unidos. Por último, cerrará la fase regular el 25 del mismo mes en la madrugada del 25 al 26, a partir de las 04:00 horas, ante Paraguay.

Sábado 13 de junio – 06:00 h (madrugada del 13 al 14) – Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver

– 06:00 h (madrugada del 13 al 14) – Australia vs. Turquía – BC Place, Vancouver Viernes 19 de junio – 21:00 h – Estados Unidos vs. Australia – Lumen Field, Seattle

– 21:00 h – Estados Unidos vs. Australia – Lumen Field, Seattle Jueves 25 de junio – 04:00 h (madrugada del 25 al 26) – Paraguay vs. Australia – Levi’s Stadium, Santa Clara

Convocados de Australia para el Mundial 2026

Porteros

Patrick Beach

Paul Izzo

Mathew Ryan

Defensas

Aziz Behich

Jordon Bos

Cameron Burgess

Alessandro Circati

Milos Degenek

Jason Geria

Lucas Herrington

Jacob Italiano

Harry Souttar

Kai Trewin

Centrocampistas

Cameron Devlin

Ajdin Hrustic

Jackson Irvine

Connor Metcalfe

Paul Okon-Engstler

Aiden O’Neill

Delanteros

Nestory Irankunda

Mathew Leckie

Awer Mabil

Mohamed Toure

Nishan Velupillay

Cristian Volpato

Tete Yengi

Así es el seleccionador de Australia en el Mundial 2026

Todo amante del fútbol conocerá en mayor medida al seleccionador de Australia, Tony Popovic, que llegó a defender la camiseta de su selección como jugador hasta en más de 50 partidos oficiales, convirtiéndose en un pilar fundamental para su equipo sobre todo en el Mundial 2006. Dos años más tarde, decidió retirarse de los terrenos de juego y arrancar su carrera como técnico hasta que durante el pasado 2024 fue nombrado seleccionador del combinado oceánico para sustituir a Graham Arnold. El de Sydney superó las últimas fases de la clasificación para el torneo y, gracias a ello, ha ingresado en un selecto club de protagonistas que han participado en la Copa del Mundo como jugador y, ahora, como técnico principal.

Las estrellas de la selección australiana en el Mundial 2026

Australia, de cara a este Mundial 2026, llegará a la cita apoyándose más en un bloque sólido que en grandes superestrellas individuales del panorama futbolístico. Eso sí, como toda selección, también cuenta con nombres clave dentro de su plantilla, como es el caso del capitán y líder de la portería Mathew Ryan, que compite precisamente en la Liga de forma regular (Levante). Por otro lado, también debemos destacar a Harry Souttar, que gracias a su poder físico y liderazgo constante se ha convertido en una de las principales piezas de Popovic. Jackson Irvine aportará equilibrio y mucho recorrido en el campo y, en la parte ofensiva, disfrutaremos del juego de Nestory Irankunda, extremo explosivo que podría convertirse en una de las principales revelaciones de la Copa del Mundo.

La camiseta de Australia en el Mundial 2026

camiseta amarilla y pantalón verde; la segunda, algo más extravagante, combinando el color naranja de la parte superior con un verde agua que predomina en el resto de la equipación. Australia irá ‘guapa’ al mundial. Australia, hace unos meses, y tras certificar su clasificación para el Mundial 2026 , presentó las dos camisetas que defenderá por los terrenos de juego de América. La primera, con sus colores habituales:; la segunda, algo más, combinando el color naranja de la parte superior con un verde agua que predomina en el resto de la equipación. Australia irá ‘guapa’ al mundial.