Este será el primer partido del Mundial 2026 que se juega en EEUU, Canadá y México

El Mundial 2026 está a pocos días de arrancar y las 48 selecciones ya están preparadas para comenzar su lucha por levantar una Copa del Mundo nunca antes vista en toda la historia. Un formato novedoso en la FIFA donde se repartirán todos los partidos entre tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Una competición vista en todo el planeta y de la que se espera una fiesta en los partidos inaugurales de cada una de las sedes.

Infantino quiere que desde el próximo 11 de junio al 19 de julio sea una oda al fútbol. Después de Qatar 2022, el deseo de la FIFA es que la globalización del Mundial se abra a nuevos horizontes de comercialización. España, Argentina, Portugal, Francia, Brasil, Inglaterra…todas ellas son las que tienen más expectación, pero para abrir boca hay que saber cuáles son los primeros partidos en las tres sedes organizadoras del Mundial.

Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026

El partido inaugural del Mundial 2026 es el México-Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, el próximo jueves 11 de junio a las 21:00 hora peninsular. La selección sudamericana es una de las que acogen la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá, pero los de Javier Aguirre serán los que levanten el telón. Será el primero de los 104 partidos en las 16 sedes diferentes repartidas en los tres países.

Cuál será el primer partido que se juegue en México

El primer partido del Mundial 2026 que se juegue en México es el propio México-Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio a las 21:00 hora peninsular. El país sudamericano fue elegido por la FIFA para ser, no solo la primera selección junto con la africana, sino que se haga en su propio país. Lo harán en el Estadio Azteca, escenario que ya viene de albergar los Mundiales de 1970 y 1986. Será la vigésima vez que se juegue un partido del Mundial.

Cuál es el primer partido que se juega en Estados Unidos

El primer partido del Mundial 2026 que se juegue en Estados Unidos es el Estados Unidos-Paraguay el próximo sábado 13 de junio a las 03:00 hora peninsular. Los estadounidenses jugarán en el Grupo D y se estrenarán en el Mundial en el Estadio de Los Ángeles.

Cuál es el primer partido que se juega en Canadá

El primer partido del Mundial 2026 que se juegue en Canadá es el Canadá-Bosnia y Herzegovina, del Grupo B, el próximo viernes 12 de junio a las 21:00 hora peninsular. Los canadienses son la segunda sede que jugará de las tres y lo hará en el Estadio de Toronto.