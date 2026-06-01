Los dorsales de España para el Mundial: Lamine se queda con el ’19’

La cuenta atrás para el Mundial ya está en marcha y la selección española empieza a definir hasta el último detalle. La Federación Española de Fútbol ha confirmado los dorsales que lucirán los internacionales de Luis de la Fuente en la gran cita mundialista, una lista que deja algunas imágenes ya icónicas antes incluso de que ruede el balón.

El foco vuelve a estar sobre el ’19’ de Lamine Yamal, llamado a ser uno de los grandes referentes ofensivos de España. Pedri mantendrá el ’20’, mientras que Mikel Oyarzabal seguirá portando el ’21’, tres números que ya forman parte de la identidad reciente de la selección. También destaca el regreso del ’23’ para Unai Simón bajo palos, con David Raya ocupando el ‘1’ en varias de las últimas convocatorias oficiales.

En defensa, Pau Cubarsí continuará con el ‘4’, Aymeric Laporte llevará el ’14’ y Marc Cucurella el ’24’, mientras que Pedro Porro mantiene el ’12’. Una línea defensiva que mezcla juventud y experiencia en una selección que llega al Mundial con la etiqueta de candidata tras su crecimiento en los últimos torneos. Pubill se estrena con ‘2’ que deja Carvajal.

El centro del campo seguirá teniendo nombres propios. Rodri aparece como el gran líder de la medular con el clásico ’16’, acompañado por futbolistas como Pedri, Fabián o Álex Baena, en una generación que aspira a devolver a España a lo más alto del fútbol mundial.

Con los dorsales ya definidos y la lista cerrada, Luis de la Fuente entra en la fase final de preparación de una selección que viajará a Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión intacta. La Roja ya sabe quiénes son sus elegidos. Ahora toca demostrar sobre el césped que también está preparada para volver a reinar.

El sueño comienza el 15 de junio

España comenzará el sueño de ganar su segundo Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, antes de medirse a Arabia Saudí el día 21 y cerrar la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio en Guadalajara. Un calendario exigente para una selección española que volverá a partir como una de las grandes favoritas al título después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Antes de arrancar su aventura mundialista, España disputará dos amistosos de preparación que servirán como últimos test antes de viajar definitivamente a Norteamérica. El primero será el 4 de junio ante Iraq en Riazor, mientras que el segundo llegará el 8 de junio frente a Perú en Puebla, ya en suelo mexicano. Dos partidos diseñados para afinar sensaciones y adaptar al grupo al clima y a las condiciones del torneo.

Lista de dorsales de España