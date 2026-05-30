La selección española ya está concentrada en Las Rozas para el Mundial con la ausencia de seis jugadores

La selección española ya se ha concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este sábado poco antes del inicio de la final de la Champions en Budapest entre Arsenal y PSG. Precisamente cuatro jugadores están en esta final y se incorporarán más tarde. Al igual que Pedro Porro y Yeremy Pino.

20 de los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente para jugar el Mundial con la selección española ya están concentrados en Las Rozas. Hay seis ausencias que se irán incorporando en los próximos días. El primero será Pedro Porro este domingo, con permiso por un asunto familiar. El siguiente será Yeremy Pino el lunes 1 de junio tras ganar la final de la Conference League el pasado miércoles.

Los últimos en incorporarse serán los cuatro jugadores que están disputando la final de la Champions League. Mikel Merino se incorporará el martes 2 de junio y el resto lo harán el miércoles 3: Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi.

En esta concentración de la selección española también se han incorporado desde este sábado los nueve jugadores de apoyo que Luis de la Fuente ha convocado para el amistoso contra Irak que se disputará el próximo 4 de junio en Riazor.

Estos son los ocho jugadores de apoyo convocados por Luis de la Fuente para el amistoso en Riazor: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo, Sergio Gómez, Jon Martín, Turrientes y Javi Guerra.

Convocatoria de la selección española para el Mundial