Así es la vida de Aymeric Laporte: edad, equipo, por qué juega con España…

Aymeric Laporte es uno de los 26 futbolistas que conforman la lista de España para el Mundial 2026. El defensa central del Athletic de Bilbao, de origen francés, es uno de los perfiles de confianza de Luis de la Fuente. Campeón de Europa con la selección española, ganador de la Champions League con el Manchester City y una figura con un historial tan singular como su propio camino hacia la absoluta, quiere añadir a su palmarés un Mundial.

Cuántos años tiene Aymeric Laporte

Aymeric Laporte tiene 32 años recién cumplidos. El defensa central del Athletic de Bilbao nació el 27 de mayo de 1994.

Dónde nació Laporte

El defensa vio la luz en Agen, una localidad de aproximadamente 30.000 habitantes enclavada en la región de Aquitania, en el suroeste de Francia, a unos 375 kilómetros de Bilbao. Fue precisamente en esa ciudad donde dio sus primeros pasos con un balón, a los cinco años de edad, en el club local Sporting Union Agen.

Por qué Laporte puede jugar con España

La historia de Laporte con las selecciones nacionales es uno de los episodios más llamativos de su trayectoria. A pesar de haber nacido en Francia, el defensa se formó futbolísticamente en España desde los 15 años, en las instalaciones de Lezama, la cantera del Athletic. Esa circunstancia le permitió acumular 51 partidos con las categorías inferiores de la selección francesa, donde siempre reivindicó su origen galo con orgullo.

Sin embargo, el camino hacia la absoluta de Francia nunca llegó a completarse. Didier Deschamps lo incluyó en convocatorias de la selección absoluta francesa, llegando incluso a figurar en la lista para el partido entre Francia y España en 2017, pero Laporte nunca llegó a debutar con Les Bleus.

Agotada su paciencia tras años de espera sin respuesta, tomó la decisión de cambiar de federación y apostar por España, país en el que había construido su carrera y donde tenía la garantía de poder competir. La decisión resultó plenamente acertada: en 2023 ganó la Nations League y en 2024 se proclamó campeón de Europa.

Trayectoria y palmarés de Laporte

La carrera de Laporte es un recorrido por algunos de los clubes y vestuarios más exitosos del fútbol contemporáneo. Llegó a Lezama con 15 años procedente de Francia y fue creciendo en la cantera del Athletic hasta debutar con el primer equipo, donde acabó disputando más de 200 partidos y consolidándose como uno de los centrales más cotizados de Europa.

En enero de 2018, el Manchester City de Pep Guardiola apostó por él y le incorporó a un proyecto que vivía entonces su época más dorada. Durante cinco temporadas en el Etihad Stadium, Laporte acumuló 180 partidos y 12 goles, participando de forma activa en una etapa histórica para el club inglés. El punto culminante llegó en la temporada 2022-23, cuando el City ganó el triplete con Laporte como integrante del equipo: Premier League, FA Cup y Champions League.

En el verano de 2023, con un contrato millonario sobre la mesa, se unió al Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, donde fue el líder de la línea defensiva durante dos temporadas. En 2025 tomó la decisión de regresar al Athletic Club, el club donde comenzó todo, para aportar su jerarquía internacional en una etapa marcada por las competiciones europeas.

Su palmarés individual es extraordinario: una Eurocopa (2024) y una Nations League (2022-23) con España; una Champions League, cinco Premier League, una Supercopa de Europa, dos FA Cup, tres EFL Cup y dos Community Shield con el Manchester City; y una Supercopa de España (2015-16) con el Athletic.

Cuánto cobra Laporte

Aymeric Laporte cobraba 25 millones de euros en su última etapa en el Al-Nassr, emolumentos que redujo ostensiblemente en su regreso al Athletic de Bilbao. El salario actual en el Athletic no ha trascendido aunque diversas fuentes lo sitúan a la mitad o una tercera parte de lo que percibía en Arabia Saudí, entre 9 y 13 millones por temporada.

Quién es la pareja de Aymeric Laporte

Detrás de cada etapa de la carrera de Laporte ha estado Sara Botello, su mujer, con quien comparte vida desde hace años. Sara, natural de Bilbao y diez años menor que el futbolista, conoció al defensa cuando ejercía como animadora del Bilbao Basket, y desde entonces ha sido su mayor apoyo en cada destino: Manchester, Riad y de nuevo Bilbao.

La pareja formalizó su relación en 2023 con una boda celebrada en un castillo ubicado en Barcelona, en una ceremonia que se convirtió en uno de los eventos del año en el entorno del fútbol español. Juntos tienen dos hijos y han retomado su vida en la capital vizcaína tras el regreso de Laporte al Athletic.