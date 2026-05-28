Buenas noticias para España: Lamine Yamal ya entrena en el terreno de juego

Lamine Yamal progresa adecuadamente en su recuperación y España lo celebra. El futbolista del Barcelona ya ha comenzado a trabajar sobre el césped de la ciudad deportiva Joan Gamper, con el objetivo de estar listo para el debut contra Cabo Verde el próximo 15 de junio. Una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda le impidió participar en la recta final de la temporada con el conjunto catalán.

De la Fuente dijo en la rueda de prensa posterior a la convocatoria que espera tenerlos a todos listos para ese debut en el Mundial. En caso de que alguno no llegue en las mejores condiciones físicas para ese choque, el seleccionador no le forzará y le esperará para el enfrentamiento ante Arabia Saudí seis días más tarde.

La estrella del Barça y la selección española ha dado un paso de gigante en su recuperación. No juega desde el 22 de abril contra el Celta. Desde entonces, el 10 se ha puesto entre ceja y ceja recuperarse a tiempo para jugar el Mundial con España. Con la Liga ganada, su único objetivo era llegar en perfectas condiciones a ese debut contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Él mismo subió un vídeo a sus redes sociales ejercitándose sobre el verde en la ciudad deportiva.

Los 26 convocados están citados este sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 17:00 horas para iniciar la concentración para la Copa del Mundo. Irán todos menos los que juegan la final de la Champions League: Fabián Ruiz, David Raya y Mikel Merino. Estos tres viajarán a Madrid unos días más tarde.

Lamine Yamal será uno de los jugadores que acuda el sábado a la Ciudad del Fútbol. Allí le evaluarán los servicios médicos de la RFEF y continuarán con el tratamiento que le han impuesto los doctores del Barcelona. De la Fuente no arriesgará lo más mínimo con los tocados en los amistosos, pero dejó claro que «si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un Mundial». Siempre «dentro de un margen de seguridad y confianza», dijo el seleccionador. Mientras tanto, el crack de España trabaja sin descanso para llegar a ese primer partido del Mundial.