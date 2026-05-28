El Ministerio de Transportes de Óscar Puente acumula una deuda con los transportistas por las bonificaciones al combustible no pagadas que ya asciende a los 700 millones de euros. Concretamente, según apuntan desde Plataforma Nacional, cuando finalice este mes la deuda media por camión habrá escalado a los 2.400 euros.

La ayuda de 20 céntimos por litro aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de marzo supone una media de 800 euros al mes por camión. Actualmente, según las cifras aportadas por el propio Ministerio, España cuenta con 268.000 camiones de transporte público pesado. De esta manera la deuda acumulada sólo con estos profesionales de marzo a mayo ascendería ya a 643 millones de euros.

Al margen de estos afectados por la disparatada subida que ha experimentado el combustible a causa de la guerra en Irán, también hay otros profesionales de la carretera que no han cobrado lo prometido por el Ejecutivo.

El presidente de Plataforma, Manuel Hernández, calcula que hay también 110.000 camiones de transporte ligero a los que les pertenecía una ayuda directa de 600 euros que tampoco han recibido. De esta manera, la deuda total de Puente con los transportistas únicamente en las recientes ayudas aprobadas alcanza casi los 710 millones de euros.

«Aunque para nada es la solución, puesto que se trata de una ayuda sólo hasta el 30 junio, evidentemente ayudaría a aliviar el daño económico que venimos soportando desde primeros de marzo», apuntan desde la agrupación.

Denuncian la «dejadez» de Puente

En una carta dirigida al ministro Óscar Puente los portavoces de los camioneros subrayan «la dejadez continua», que demuestra el dirigente hacia los transportistas, «es una falta de respeto en toda regla».

«Las negociaciones que el Ministerio mantuvo con el Comité Nacional de Transporte, no sólo fueron insuficientes, dejando a un lado la parte más importante de la solución, sino que también, por lo que están ustedes demostrando, parece ser que fueron irreales», han denunciado por escrito.

Hace unas semanas la patronal de los transportistas, Fenadismer, también exigió al Ministerio de Hacienda que agilizara los pagos de manera «inmediata» para garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos del sector.

En este sentido, los afectados por el impago lamentaban que empresas de entre 20 y 100 camiones se encuentren «buscando financiación, poniendo de garantía los importes correspondientes al abono de los 20 céntimos sin haberlos cobrado, ni saber cuándo se cobrarán».

Según un análisis de la Comisión Europea, el aumento de los precios derivado del conflicto de Irán ha disparado los costes de funcionamiento de los transportistas por encima del 7%, situando a numerosos operadores «en riesgo real de quiebra y amenazando con interrumpir las cadenas de suministro en toda la Unión».

«El sector no puede esperar ni un día más tras meses de asfixia financiera soportando el adelanto de unos costes de combustible inasumibles, por lo que con la aprobación de este marco legal europeo, exigiremos al Ministerio de Hacienda que proceda de forma inmediata al pago de las ayudas de 20 céntimos correspondientes al gasóleo profesional devengadas desde el pasado mes de marzo y busque fórmulas para que ninguna empresa se vea perjudicada en un contexto de costes históricamente altos», advertían desde la patronal de los transportistas.