La principal aerolínea de logística y transporte de mercancías de China y filial de Air China, Air China Cargo, no ha hecho caso al acuerdo al que el gigante asiático ha llegado con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y ha ampliado su pedido a Airbus en vez de comprar nuevos aviones a Boeing. La nación que preside Xi Jinping se comprometió con el líder norteamericano a comprar aeronaves estadounidenses.

En concreto, el Ministerio de Comercio chino anunció que, tras la visita de Donald Trump, ambos países habían alcanzado acuerdos pertinentes «sobre la compra de aeronaves por parte de China a EEUU y la garantía estadounidense del suministro de motores y piezas de aeronaves» al gigante asiático, algo que señalaba directamente a Boeing.

Sin embargo, Air China Cargo acaba de firmar un acuerdo de compra con Airbus para 4 aviones de carga A350F, que se añaden a otros seis que pidió el pasado noviembre, con lo que su pedido total de este modelo asciende ya a 10 aeronaves.

«Este pedido adicional, que se suma al pedido inicial de A350F del año pasado, representa una decisión estratégica crucial para que la compañía optimice aún más su flota y amplíe su capacidad de transporte», afirmó Wang Hongyan, vicepresidente de Air China Cargo.

«Nos permitirá adaptarnos mejor a las demandas del mercado internacional de carga aérea, sentando así una base sólida para el desarrollo estable a largo plazo de la compañía», declaró.

Compra de Air China a Airbus

«Estamos muy satisfechos con la decisión de Air China Cargo de aumentar su pedido del avión de carga A350F. Esto refleja la plena confianza de Air China Cargo en los productos de Airbus y reafirma la posición de liderazgo del A350F como avión de carga de próxima generación», aseguró Benoit de Saint-Exupéry, vicepresidente ejecutivo de ventas de la división de aeronaves comerciales de Airbus.

Air China Cargo comenzó a incorporar aviones de carga Airbus a finales de 2023 y actualmente opera una flota de ocho aeronaves Airbus A330-200P2F. En un futuro próximo, el avión de carga A350F se unirá a la flota de Air China Cargo y complementará a los A330-200P2F, «maximizando sus ventajas en rutas de largo y medio recorrido».

Este vehículo está diseñado para ser el avión de carga más avanzado del mundo. Así, el A350F «satisface las crecientes demandas del mercado global de carga aérea». «Gracias a su alcance de hasta 8.700 kilómetros y una carga útil de hasta 111 toneladas, permitirá a los operadores utilizarlo en rutas internacionales de largo recorrido», explica la empresa. «Fabricado con más del 70% de materiales avanzados, el A350F es 46 toneladas más ligero que los aviones de la competencia», asegura.

Pacto entre Trump y China

Con todo, China llegó a un acuerdo con Trump para comprar aeronaves estadounidenses. De hecho, el propio Trump aseguró en una entrevista con Fox News que China se había comprometido a comprar 200 aviones a Boeing, operación que supondría la primera compra de aeronaves comerciales por parte del gigante asiático al fabricante norteamericano en casi una década.

Por el momento, las últimas operaciones procedentes del gigante asiático siguen apuntando a la europea Airbus. Es el caso de China Eastern Airlines, propiedad del Ejecutivo de Pekín en más del 61%, que hizo dos pedidos el pasado 30 de marzo, uno de 18 aviones del modelo A320neo y 83 del modelo A321neo. Esto engrosó de forma considerable las cifras de Airbus y contribuyó a unos resultados mensuales más que positivos.