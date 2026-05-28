Proyectos de salud, innovación y sostenibilidad ganadores de la VII edición de los Premios +50 Emprende

La sede de Endesa en Madrid ha acogido esta mañana la Gala final de la VII edición de los Premios +50 Emprende, la convocatoria de emprendimiento sénior más importante de España, impulsada por SAVIA, proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, junto a la productora 02:59 Films. Estos galardones reconocen cada año el talento, la experiencia y la capacidad innovadora de los profesionales mayores de 50 años para crear sus propios proyectos. En esta séptima edición, la convocatoria ha vuelto a batir cifras récord, con 630 emprendedores participantes, un 30% más que el año anterior, y 207 iniciativas presentadas.

Durante la gala, los 12 emprendedores sénior finalistas han defendido sus proyectos ante un jurado de expertos presidido por Leopoldo Abadía. Entre las iniciativas presentadas en esta edición han destacado especialmente las propuestas vinculadas a la sostenibilidad y al cuidado del medioambiente. Además, la Inteligencia Artificial ha vuelto a ocupar un papel destacado, reflejando cómo los profesionales sénior incorporan esta tecnología en sus negocios y apuestan por la innovación como motor de crecimiento. Asimismo, se han presentado proyectos centrados en la salud, la agricultura y la moda.

En esta nueva edición, se han mantenido los tres premios en la Categoría General y se ha reforzado la Categoría de Emprendimiento Verde, una categoría especial creada en 2024 para premiar iniciativas ligadas a la transición energética y la economía circular, que este año ha pasado de conceder un único galardón a entregar tres premios. Así, en esta convocatoria se han premiado a seis proyectos: tres en la Categoría General y otros tres en la Categoría de Emprendimiento Verde.

El proyecto ganador de esta VII edición ha sido para Manuel Fernández por su proyecto CcVet, (60 años – Lugo) que analiza información sobre prescripción veterinaria, en animales de compañía y de granja, para proteger su salud y la humana. Por eso es esencial mejorar la prescripción mediante datos e inteligencia artificial: se trata bien al animal y se protege la salud humana.

El segundo premio se le ha entregado al proyecto BioseGen de Cristina Fransi (58 años – Lleida), un modelo de prevención personalizada basado en la estratificación de riesgos mediante un enfoque multi-ómico. El objetivo es que las personas comprendan mejor su perfil biológico para anticiparse a enfermedades, mejorar su calidad de vida y apoyar decisiones clínicas más informadas, incluyendo la personalización de tratamientos cuando sea necesario.

El tercer premio ha sido para Mª Carmen Sáez (50 años – Madrid) por Impulsa tu Farmacia, un proyecto que acompaña a farmacéuticas y titulares de farmacias rurales para lograr un negocio rentable y sostenible sin renunciar a la vocación sanitaria. El método ofrece herramientas para ordenar compras, gestionar stock, optimizar procesos y organizar el día a día, fortaleciendo servicios esenciales y manteniendo pueblos más vivos.

Emprendimiento verde

En la categoría especial de Emprendimiento Verde, el ganador del primer premio ha sido para Pablo Martínez (58 años – Jaén), por su proyecto Riegató, un sistema innovador de riego para olivares, que combina captación de humedad atmosférica con gestión de escorrentías. El sistema cuenta con el Condensador Riegató, que extrae agua del aire e inyecta directamente al suelo. También transforma la lluvia que se desperdicia en invierno en agua disponible para el riego en verano.

En segunda posición, el reconocimiento ha recaído en Kai Clothes de Israel Ferrer (54 años – Alicante), una marca de moda circular, que reutiliza el nylon de las cometas de Kitesurf en desuso, dándoles una segunda vida y fabricando con ellas accesorios, calzado, y prendas exclusivas. La marca ya está conquistando los mercados de Norteamérica, Australia y Emiratos Árabes.

El tercer galardón ha sido para Marcelo Schvartz (64 años – Valencia) por Utopy Tech, una startup que desarrolla sistemas autónomos capaces de transformar humedad ambiental en agua utilizable, ofreciendo soluciones frente a la escasez hídrica. Los dispositivos condensan agua del aire con energía solar y comunicación avanzada para infraestructuras hídricas sostenibles.

“Con estos premios, Fundación Endesa refuerza su compromiso con el talento sénior y con una transición energética justa y sostenible. El galardón de Emprendimiento Verde, creado el pasado año, se consolida en esta edición como una de las categorías clave, gracias al creciente interés y al alto nivel de los finalistas, que evidencian el protagonismo del emprendimiento verde entre los participantes sénior”. Así lo ha señalado María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa.

Beatriz Sánchez Guitián, directora general de Fundación Máshumano ha añadido que “un año más estos Premios ponen de manifiesto que el talento sénior no es solo experiencia acumulada. Es criterio, resiliencia, red, conocimiento del mercado, capacidad para tomar decisiones y una mirada serena ante la incertidumbre”.

Fernando Lallana, director de los Premios +50 Emprende, ha recordado que “los Premios demuestran, una vez más, que el talento, la capacidad e innovar y el deseo de generar impacto no entienden de edad. Emprender después de los 50 no es empezar tarde; es hacerlo con experiencia, criterio y una mirada más humana asentada en la responsabilidad del legado”.

Por su parte, Santiago Requejo, CEO de 02:59 Films, señaló que “como director de Abuelos, película que dio origen a estos galardones en 2019, siento que está cumpliendo el fin de impactar a través del arte y llevar a la sociedad a la reflexión profunda de dignificar la edad, a través de un concepto del emprendimiento que va más allá de crear una empresa”.

El acto ha contado con una charla sobre IA generativa y la empleabilidad sénior a cargo de Rodrigo Miranda, Senior Advisor de EY, quien ha compartido con los asistentes que “la IA generativa representa una gran oportunidad para el talento sénior: la experiencia, la visión crítica y la capacidad de análisis son hoy más valiosas que nunca en un entorno donde la tecnología necesita criterio humano”.

Estos galardones reparten 33.000 euros en metálico: tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgarán 10.000 euros para el ganador, 5.000 euros para el segundo y 1.500 euros para el tercero. Además, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO, ARRABE INTEGRA, TQUITY, Revista Emprendedores y DATAHACK. Este complemento tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado laboral, a través del asesoramiento empresarial, y la formación especializada, incluyendo un coaching estratégico en el uso de la inteligencia artificial para impulsar la innovación y optimizar sus procesos.

Con esta séptima edición, los Premios +50 Emprende consolidan su papel como referente en el impulso del emprendimiento sénior en España, demostrando una vez más que la edad no es un límite para la innovación y el talento.

Conoce los proyectos finalistas de la VII edición de los Premios +50 Emprende aquí.