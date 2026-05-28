El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido este jueves la nulidad de la apertura de juicio oral contra su defendido por su contratación en la Diputación de Badajoz. Alega que la raíz de este procedimiento está «podrida», y que el delito del que se le acusa, «prescrito».

Así, ha destacado que se trata de «un delito leve» que «la ley castiga con pena leve» y que «se encuentra absolutamente prescrito».

El letrado ha realizado la petición de nulidad en la sesión de cuestiones previas con la que se ha iniciado el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. David Sánchez está acusado de beneficiarse de la creación a dedo de esta plaza y se enfrenta a peticiones de pena de hasta tres años de cárcel.

En el juicio se sientan en el banquillo 11 acusados por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de Sánchez, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y ex líder del PSOE de Extremadura.

Denuncia con recortes de prensa, critica

El abogado de David Sánchez ha planteado dos cuestiones de nulidad del juicio oral, ambas relacionadas con «derechos fundamentales» de su defendido, como es en primer lugar una cuestión relativa a la «existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva».

Así, letrado se ha referido a la primera denuncia sobre este caso fue presentada por Manos Limpias en mayo de 2024 y se presentó por delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, malversación, fraudes y exacciones ilegales», y considera «llamativo» que «ninguno de estos tipos aparece en el escrito de acusación».

El letrado ha señalado que dicha denuncia incluye «una serie de recortes de prensa y de pantallazos del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» sobre la contratación de Sánchez y se añaden una serie de «pretendidas consideraciones acerca del posible absentismo» laboral de su cliente en su puesto de trabajo.

En este punto, Cortés ha apuntado que el absentismo laboral «todavía en España, y nunca lo ha sido en su devenir histórico, ha constituido infracción criminal declarada», tras lo que ha señalado que en la denuncia también se apuntaba que la «trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez», en alusión a Elvas.

«Esta era como la piedra filosofal. Ya aquí habían encontrado el enganche popular», ha indicado el letrado de Sánchez, quien considera que «esto tiene una inspiración de signos políticos».

Respecto al «abultado patrimonio» del que se acusaba inicialmente a David Sánchez, su abogado ha señalado que en el escrito de conclusiones de las acusaciones «no aparece nada a ningún delito de esta naturaleza de enriquecimiento injusto, ni tampoco nada relativo con la posibilidad de comisión de un delito fiscal», ya que, según indica, «no existe ningún indicio y por esa razón no se ha dirigido la acción penal contra él».

El abogado también ha destacado que en la querella presentada por las acusaciones, «viene a ser un refrito de esa denuncia» que, a su juicio, «no colma en absoluto las exigencias relativas a la admisión de este procedimiento». Además, ha aludido a jurisprudencia que señala que la publicación de informaciones en los medios de comunicación «no puede justificar, sin más, la apertura de un procedimiento penal para la investigación».

«Ninguna de las afirmaciones realizadas por el querellante resulta mínimamente avalada por algún elemento objetivo que apoye su verosimilitud», ha apuntado el letrado de David Sánchez, y ha reiterado que los delitos por los que se ha iniciado este juicio «no aparecen en la denuncia» inicial.

Por todo ello es que considera que en este procedimiento, «la raíz está podrida»

Rebuscar a ver si se encuentra algún vicio

La defensa del hermano del presidente sostiene que las acusaciones intentan un «vamos a ver qué hay» en este proceso, «pero no de delitos fiscales, no de enriquecimientos injustos», sino que quieren hacer «un escrutinio, ocho años más tarde, de la legalidad de un procedimiento de actos administrativos que no han sido nunca recurridos por ningún administrado, ni siquiera con una queja presentada fuera de plazo».

Dice que el objetivo de esta causa es «rebuscar, a ver si encontramos algún vicio» por «ser quien es».

Por otro lado, el abogado impugna el procedimiento aduciendo «lesión de los derechos fundamentales, básicamente a la intimidad», de David Sánchez, a través de autos como el de «incautación de los correos electrónicos corporativos de un montón de personas».

En este sentido, el letrado ha instado a analizar «el rigor de ese auto» para conocer «cuáles son los indicios que justifican una injerencia de miles y miles de correos». A su juicio, esto supone una injerencia.

También ha pedido la nulidad de un informe «sobre relaciones previas de carácter profesional mantenido por Luis María Carrero con David Sánchez», así como el auto en el que se acuerda una segunda intervención de correos, porque la primera «se quedó corta».

El caso se remonta a 2023

La oposición y varias asociaciones denunciaron que el puesto fue creado a medida, sin funciones claras ni presencia efectiva en la institución. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, liderado por la magistrada Beatriz Biedma, instruyó las diligencias previas, que concluyeron con la apertura de juicio oral. Y por hacer su trabajo, la magistrada recibió ataques del Gobierno, liderados por los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero.

Biedma considera que esta plaza pública se creó exclusivamente para el hermano del líder del PSOE. Asimismo, señala que el músico aprovechó su influencia en la Diputación, tras ser nombrado jefe de la oficina de las artes escénicas, para colocar al asesor de Moncloa que le llamaba «hermanito». La magistrada se basa en los correos y mensajes incautados por la Guardia Civil, que supuestamente demuestran que el ex asesor de Moncloa Luis María Carrero sabía de antemano que la plaza que finalmente obtuvo iba a salir a concurso, antes de que se hiciera público.

La ‘amnesia’ de David Sánchez

En su declaración ante la juez instructora, en enero de 2025, David Sánchez aseguró, hasta en 10 ocasiones, no recordar los detalles de su trabajo como alto cargo de la Diputación de Badajoz, como informó OKDIARIO en exclusiva.

Sánchez no recuerda su entrevista de trabajo ni a todas las personas presentes en la misma, tampoco recuerda haber solicitado teletrabajo ni quién realizó sus funciones durante su excedencia. Además, el hermano del presidente no recuerda por qué tuvo discrepancias con el director del conservatorio ni puede recordar por qué pidió aclaración sobre sus funciones.

Asimismo, desconoce los detalles del cambio de denominación de su puesto, no puede precisar la ubicación exacta de la oficina, no recuerda con exactitud cuándo empezó a residir en Portugal ni puede especificar su asistencia a su puesto de trabajo.