Hace unas cuantas semanas, Alejandra Rubio sorprendió a todos con el lanzamiento de su primera novela. Como es de esperar, las expectativas eran verdaderamente altas, pero, para sorpresa de muchos, no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. A pesar de todo, este lanzamiento no ha estado exento de polémica, especialmente desde el pasado viernes, durante la nueva entrega de De Viernes a la que Alejandra Rubio acudió como invitada. A pesar de que lo hizo «para hablar de su libro», como recalcó en infinidad de ocasiones, acabó saliendo a relucir el tema de José María Almoguera. A pesar de que el hijo de Carmen Borrego acudió a la presentación del libro de la joven, parece que ese acercamiento no ha servido para mucho.

Todo comenzó cuando, en plena entrevista en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, la hija de Terelu Campos hizo saber que había invitado a sus firmas en la Feria del Libro de Madrid a varios amigos y familiares y que, en esa lista, se encontraba Carmen Borrego, pero no su primo. Recientemente, en El tiempo justo, José María Almoguera no tuvo reparos a la hora de confesar la profunda «molestia» que sentía por las declaraciones de su prima, pero, sobre todo, por sus acciones. Al fin y al cabo, sí que le acabó llegando la invitación, pero al día siguiente de llevarse a cabo la entrevista en De Viernes. Por si fuera poco, el tertuliano aseguró que, según su criterio, Alejandra Rubio generó «polémica» al lanzar esa respuesta cuando le preguntaron por las invitaciones a la Feria de Libro de Madrid.

En la entrega de El tiempo justo emitida el pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron ser testigos de unas imágenes de Carlo Costanzia en las que daba su opinión sobre las declaraciones del primo de la madre de sus hijos. «Siempre se enfada por todo», comentó de forma contundente.

Como no podía ser de otra manera, Carmen Borrego ha reaccionado a las palabras del yerno de su hermana. Durante su paso por el programa que presenta Joaquín Prat de lunes a viernes en Telecinco, no tuvo reparos a la hora de contestar a estos ataques: «Jamás he hablado de la pareja de mi sobrina, porque soy respetuosa y no lo voy a hacer», comentó.

A pesar de todo, la hermana de Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de aprovechar la ocasión para ir mucho más allá respecto a este asunto: «No me corresponde. No lo conozco como para juzgarlo». En cuanto a las sensaciones de José María Almoguera, que aseguró que parecía que Alejandra «ni siquiera me considera la familia», la colaboradora tiró de sinceridad: «Para mí es un puñal. No ha hecho nada», afirmó.