Todo sobre Gabino Diego: su edad, su pareja actual, de dónde es y cuántos hijos tiene

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos. De diversas maneras, estos artistas han logrado hacerse un hueco en el mundo de la actuación. Por ello, hoy hablaremos en profundidad de uno de los más queridos y conocidos por el público español: Gabino Diego. Y es que el madrileño ha formado parte de una larga lista de proyectos a nivel televisivo, sobre bambalinas y en el cine. Por ello, nos ponemos manos a la obra para conocer el lado más personal y el más profesional del actor.

Nacido el 6 de septiembre de 1966 en Madrid, Gabino Diego Solís siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la música y la interpretación. Y es que, su vida cambió por completo cuando, en 1983, Jaime Chávarri le ofreció la oportunidad de trabajar en una película. Fue así como obtuvo su primer papel como actor y lo hizo para la película Las bicicletas son para el verano. Unos primeros pasos que le ayudaron a darse a conocer en el medio.

La carrera profesional de Gabino Diego

A nivel cinematográfico, Gabino Diego ha ido labrando su currículum con una larga lista de proyectos. En el cine, el público ha tenido la oportunidad de verle en El viaje a ninguna parte, Ovejas negras, ¡Ay, Carmela!, Torrente, el brazo tonto de la ley, Sangre de Cuba, La balsa de piedra, Torrente 2: Misión en Marbella, entre muchos otros proyectos.

En televisión, el artista se ha unido al elenco de Segunda enseñanza, Tristán García, Águila Roja, Pero ¿esto qué es?, entre otras ficciones. Todo ello sumado a sus apariciones en diversas publicidades. Pues, ha sido la imagen de varias marcas populares. Asimismo, en 1990, el actor madrileño fue premiado con el premio Goya en la categoría de Mejor interpretación masculina de reparto por ¡Ay, Carmela!. Y es que, dados sus años en el medio artístico, ha sido nominado y premiado con importantes galardones.

El lado más personal de Gabino Diego

En redes sociales, Gabino Diego intenta compartir con su público cómo es su día a día como actor. En plataformas como Instagram, el artista acumula más de 5.000 seguidores. Un medio donde comparte publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales, su trabajo en el teatro y algunos momentos a nivel personal.

Por otro lado, en el plano sentimental, el actor siempre se ha presentado como una persona muy reservada con su vida privada. Por lo tanto, se desconoce cuál es la situación actual de su vida amorosa, pero se sabe que tuvo un romance con Rosa Boladeras, con quien tuvo una hija en 1996.