Vox exige a la Universidad de León la inmediata retirada del ‘Honoris Causa’ a Zapatero

Vox ha exigido a la Universidad de León «la inmediata retirada» del título Doctor Honoris Causa al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para «salvaguardar la dignidad y el prestigio» del centro.

Corría el año 2023, cuando el leonés socialista lucía ante las cámaras con el gorrete carmesí en el Claustro de Doctores de la Universidad de León. Era un 13 de febrero. Ahora incluso la propia institución se está planteando retirar dicha distinción «si los indicios se convierten en pruebas».

Sin embargo, para Vox «no hay tiempo que perder». El líder de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha remitido una carta a la rectora Nuria González alertando de que es «incompatible», a su juicio, mantener el nombramiento de Zapatero como Doctor Honoris Causa de la Universidad, tras su imputación.

Pollán señala que «los méritos sobresalientes» reconocidos por aquel Claustro de Doctores son en estos momentos «una enorme afrenta y profunda contradicción», teniendo en cuenta que Zapatero ha sido imputado por delitos relacionados, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

«Además, por todos son conocidas las estrechas relaciones y simpatías del Sr. Zapatero con regímenes destacados por su ausencia de democracia como los de China, Venezuela e Irán», señala.

Los de Abascal también han solicitado al rectorado el endurecimiento de los requisitos para recibir este reconocimiento, «de manera que solo recaiga en personalidades cuya trayectoria realmente sea acorde con los valores de la institución».