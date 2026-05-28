Llenar el depósito en Madrid sigue siendo una de esas pequeñas decisiones que cada conductor mira casi a diario, sobre todo ahora que parece que el precio de la gasolina vuelve a moverse y cualquier diferencia de céntimos termina notándose bastante al final de mes. Porque aunque a veces parezca poca cosa, repostar en una gasolinera u otra puede cambiar mucho la cuenta total, especialmente para quienes usan el coche todos los días para trabajar, moverse entre municipios o hacer trayectos largos dentro de la Comunidad de Madrid. De este modo, te mostramos a continuación cuál es el precio de la gasolina hoy 28 de mayo y cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

En los últimos meses, el mercado internacional del petróleo ha seguido dejando altibajos constantes y eso se refleja directamente en los surtidores. El precio medio de la gasolina 95 en España ronda actualmente los 1,55 euros por litro, aunque en Madrid parece que la media es algo más elevada de modo que es todavía más importante dar con los precios que sean más baratos. Y en este contexto, parece que las low cost siguen marcando diferencias importantes frente a las estaciones tradicionales y para dar con ellas, nada como elegir la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que ya tiene los precios fijados para primera hora de hoy jueves.

Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son las gasolineras de Madrid más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2: 1,389 €/l Supeco , Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n: 1,389 €/l Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1: 1,389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1: 1,389 €/l Ballenoil , Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24: 1,389 €/l

, Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24: 1,389 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1,389 €/l Petroprix , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287: 1,389 €/l Plenergy , Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20: 1,389 €/l

, Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20: 1,389 €/l Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64: 1,389 €/l Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,389 €/l

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,389 €/l Petroprix , Madrid, Calle Herce, 41: 1,389 €/l

, Madrid, Calle Herce, 41: 1,389 €/l Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,389 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,389 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249: 1,389 €/l Plenergy , Coslada, Avenida del Jarama, 17: 1,389 €/l

, Coslada, Avenida del Jarama, 17: 1,389 €/l Plenergy , Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n: 1,389 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n: 1,389 €/l Petroprix , San Fernando de Henares, Avenida Artesanos, 7: 1,389 €/l

, San Fernando de Henares, Avenida Artesanos, 7: 1,389 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,399 €/l

, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,399 €/l Ballenoil , Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,399 €/l

, Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,399 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,399 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,399 €/l Gasolinera Getafe , Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,399 €/l

, Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,399 €/l Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,399 €/l

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,399 €/l Ballenoil , Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,399 €/l

, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,399 €/l Ballenoil , Leganés, Calle Rey Pastor, 16: 1,399 €/l

, Leganés, Calle Rey Pastor, 16: 1,399 €/l Store Fuel, Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56: 1,399 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l

, Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l E.Leclerc , Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l

, Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l

, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,609 €/l

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,609 €/l Shell , Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l

, Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,627 €/l

, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,627 €/l Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,627 €/l

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,627 €/l Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,629 €/l

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,629 €/l Q8 , Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l

, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l Super Oil , Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l

, Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l Shell Ricardo Tormo 365 , Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,639 €/l

, Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,639 €/l Galp , Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles: 1,649 €/l

, Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles: 1,649 €/l BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00: 1,649 €/l

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00: 1,649 €/l Cepsa A4 Pinto 365 , Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,649 €/l

, Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,649 €/l Shell , Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l

, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2: 1,649 €/l

, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2: 1,649 €/l Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila: 1,659 €/l

, Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila: 1,659 €/l Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km 4: 1,659 €/l

Diésel

Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l Maxpetrol , Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l

, Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l Ballenoil , Majadahonda, Calle Cereza, 4: 1,559 €/l

, Majadahonda, Calle Cereza, 4: 1,559 €/l Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,559 €/l Beroil Las Rosas , Madrid, Calle Sofía, 36: 1,559 €/l

, Madrid, Calle Sofía, 36: 1,559 €/l Ballenoil , Pozuelo de Alarcón, Carretera Pozuelo Majadahonda km 2: 1,559 €/l

, Pozuelo de Alarcón, Carretera Pozuelo Majadahonda km 2: 1,559 €/l Petroprix , Majadahonda, Calle Barbero de Sevilla El, 2: 1,559 €/l

, Majadahonda, Calle Barbero de Sevilla El, 2: 1,559 €/l Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,559 €/l Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,559 €/l

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,559 €/l Plenergy , Fuenlabrada, Calle Enebro, 17: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle Enebro, 17: 1,565 €/l Ballenoil , Fuenlabrada, Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo N1: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo N1: 1,565 €/l Plenergy , Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86: 1,565 €/l Petroprix , Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83: 1,565 €/l

, Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83: 1,565 €/l Meroil , Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5: 1,567 €/l

, Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5: 1,567 €/l Ballenoil , Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,569 €/l

, Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,569 €/l T9 , Fuenlabrada, Carretera M-506 km 16,300: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Carretera M-506 km 16,300: 1,569 €/l E.S. El Álamo , El Álamo, Ctra. local M-404 km 3,640: 1,569 €/l

, El Álamo, Ctra. local M-404 km 3,640: 1,569 €/l Gasolinera Getafe , Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,569 €/l

, Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,569 €/l Ballenoil , Fuenlabrada, Calle Constitución, 81: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Calle Constitución, 81: 1,569 €/l Petroprix , Fuenlabrada, Avenida de la Cantueña, 8: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Avenida de la Cantueña, 8: 1,569 €/l Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,569 €/l

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,569 €/l Carbugal Fuenlabrada , Fuenlabrada, Calle Arganza, 5: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Calle Arganza, 5: 1,569 €/l Petroprix , Fuenlabrada, Calle Constitución, 100: 1,569 €/l

, Fuenlabrada, Calle Constitución, 100: 1,569 €/l Petrol Móstoles , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1,569 €/l

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1,569 €/l Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,569 €/l

Cómo consultar el precio de la gasolina en tiempo real con el Geoportal

Tal y como acabamos de ver con los listados que te hemos ofrecido para saber dónde te sale más barato repostar, queremos recalcar el uso del Geoportal de Gasolineras que es la herramienta que contiene todos los precios constantemente actualizados ya que son reportados por las gasolineras, tanto para la gasolina como el diésel.

Gracias a este sistema, cualquier conductor puede comprobar desde el móvil o el ordenador cuánto cuestan los combustibles en cada municipio de Madrid antes de salir de casa. Además, permite filtrar por tipo de carburante, provincia, localidad o incluso por marca de gasolinera, algo especialmente útil para quienes quieren ahorrar algunos euros en cada repostaje. Y aunque el Geoportal ofrece listados actualizados los vistos, una de las funciones más útiles es su mapa interactivo como el que os dejamos a continuación. En él aparecen señaladas todas las estaciones de servicio cercanas junto con el precio actualizado de cada combustible, lo que permite comparar rápidamente cuál sale más rentable según la zona en la que se encuentre el conductor.

Otra de las ventajas es que el mapa permite ampliar directamente sobre barrios concretos de Madrid o sobre municipios de la Comunidad, algo que muchos usuarios utilizan antes de hacer trayectos largos o desplazamientos diarios al trabajo. De esta manera se pueden localizar fácilmente estaciones low cost cercanas sin tener que recorrer varias gasolineras comparando precios manualmente.