Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde es más barato repostar en Madrid hoy jueves 28 de mayo
Trabajo en una gasolinera y esto es lo que tienes que hacer para ahorrar: «Revisa…»
Así puedes encontrar la gasolinera más barata cerca de ti: el truco de la OCU para ahorrarte un dineral
Llenar el depósito en Madrid sigue siendo una de esas pequeñas decisiones que cada conductor mira casi a diario, sobre todo ahora que parece que el precio de la gasolina vuelve a moverse y cualquier diferencia de céntimos termina notándose bastante al final de mes. Porque aunque a veces parezca poca cosa, repostar en una gasolinera u otra puede cambiar mucho la cuenta total, especialmente para quienes usan el coche todos los días para trabajar, moverse entre municipios o hacer trayectos largos dentro de la Comunidad de Madrid. De este modo, te mostramos a continuación cuál es el precio de la gasolina hoy 28 de mayo y cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid.
En los últimos meses, el mercado internacional del petróleo ha seguido dejando altibajos constantes y eso se refleja directamente en los surtidores. El precio medio de la gasolina 95 en España ronda actualmente los 1,55 euros por litro, aunque en Madrid parece que la media es algo más elevada de modo que es todavía más importante dar con los precios que sean más baratos. Y en este contexto, parece que las low cost siguen marcando diferencias importantes frente a las estaciones tradicionales y para dar con ellas, nada como elegir la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que ya tiene los precios fijados para primera hora de hoy jueves.
Precio de la gasolina hoy 28 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Estas son las gasolineras de Madrid más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil, Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2: 1,389 €/l
- Supeco, Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa, s/n: 1,389 €/l
- Ballenoil, Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1: 1,389 €/l
- Plenergy, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 1: 1,389 €/l
- Ballenoil, Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24: 1,389 €/l
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla La, 36: 1,389 €/l
- Petroprix, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 287: 1,389 €/l
- Plenergy, Madrid, Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20: 1,389 €/l
- Ballenoil, Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64: 1,389 €/l
- Lavaplus, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,389 €/l
- Petroprix, Madrid, Calle Herce, 41: 1,389 €/l
- Plenergy, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125: 1,389 €/l
- Alcampo, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,389 €/l
- Plenergy, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 249: 1,389 €/l
- Plenergy, Coslada, Avenida del Jarama, 17: 1,389 €/l
- Plenergy, Torrejón de Ardoz, Calle Trópico, s/n: 1,389 €/l
- Petroprix, San Fernando de Henares, Avenida Artesanos, 7: 1,389 €/l
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,399 €/l
- Ballenoil, Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,399 €/l
- Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,399 €/l
- Gasolinera Getafe, Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,399 €/l
- Beroil, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73: 1,399 €/l
- Ballenoil, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33: 1,399 €/l
- Ballenoil, Leganés, Calle Rey Pastor, 16: 1,399 €/l
- Store Fuel, Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56: 1,399 €/l
Gasolina 98
- Alcampo, Madrid, Calle José Paulete: 1,479 €/l
- Alcampo, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9: 1,559 €/l
- Confor Auto, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45: 1,559 €/l
- Shell, Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,100: 1,569 €/l
- Shell, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n: 1,579 €/l
- Alcampo, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,589 €/l
- Alcampo, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500: 1,589 €/l
- E.Leclerc, Aranjuez, Paseo Deleite, 13: 1,599 €/l
- Confort Auto, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9: 1,599 €/l
- BP Dualez 365, El Álamo, Carretera M-404 km 4,950: 1,609 €/l
- Galp, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n: 1,609 €/l
- Shell, Madrid, Carrera Valencia km 14,800: 1,609 €/l
- Alcampo Fuenlabrada, Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo: 1,627 €/l
- Alcampo, Alcorcón, Avenida Europa, s/n: 1,627 €/l
- Petrokal, Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17: 1,629 €/l
- Q8, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358: 1,639 €/l
- Super Oil, Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18: 1,639 €/l
- Shell Ricardo Tormo 365, Butarque, Calle Marc Gené, 28: 1,639 €/l
- Galp, Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles: 1,649 €/l
- BP Río Corvo 365, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km 26,00: 1,649 €/l
- Cepsa A4 Pinto 365, Pinto, Calle Coto de Doñana, 1: 1,649 €/l
- Shell, Fuente el Saz de Jarama, Carretera M-117 km 3,100: 1,649 €/l
- Cepsa San Fernando 365, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2: 1,649 €/l
- Galp, Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. C/ Ávila: 1,659 €/l
- Avia, Alcorcón, Carretera M-506 km 4: 1,659 €/l
Diésel
- Alcampo, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0: 1,559 €/l
- Maxpetrol, Navalcarnero, Calle Camino de Bastos, 6: 1,559 €/l
- Ballenoil, Majadahonda, Calle Cereza, 4: 1,559 €/l
- Petroprix, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155: 1,559 €/l
- Beroil Las Rosas, Madrid, Calle Sofía, 36: 1,559 €/l
- Ballenoil, Pozuelo de Alarcón, Carretera Pozuelo Majadahonda km 2: 1,559 €/l
- Petroprix, Majadahonda, Calle Barbero de Sevilla El, 2: 1,559 €/l
- Ballenoil, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2: 1,559 €/l
- Lavaplus, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3: 1,559 €/l
- Plenergy, Fuenlabrada, Calle Enebro, 17: 1,565 €/l
- Ballenoil, Fuenlabrada, Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo N1: 1,565 €/l
- Plenergy, Fuenlabrada, Calle de Móstoles, 86: 1,565 €/l
- Petroprix, Fuenlabrada, Calle Móstoles, 83: 1,565 €/l
- Meroil, Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5: 1,567 €/l
- Ballenoil, Getafe, Carretera Madrid-Toledo km 12: 1,569 €/l
- T9, Fuenlabrada, Carretera M-506 km 16,300: 1,569 €/l
- E.S. El Álamo, El Álamo, Ctra. local M-404 km 3,640: 1,569 €/l
- Gasolinera Getafe, Getafe, Avda Arcas de Agua s/n: 1,569 €/l
- Ballenoil, Fuenlabrada, Calle Constitución, 81: 1,569 €/l
- Petroprix, Fuenlabrada, Avenida de la Cantueña, 8: 1,569 €/l
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19: 1,569 €/l
- Carbugal Fuenlabrada, Fuenlabrada, Calle Arganza, 5: 1,569 €/l
- Petroprix, Fuenlabrada, Calle Constitución, 100: 1,569 €/l
- Petrol Móstoles, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6: 1,569 €/l
- Ballenoil, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n: 1,569 €/l
Cómo consultar el precio de la gasolina en tiempo real con el Geoportal
Tal y como acabamos de ver con los listados que te hemos ofrecido para saber dónde te sale más barato repostar, queremos recalcar el uso del Geoportal de Gasolineras que es la herramienta que contiene todos los precios constantemente actualizados ya que son reportados por las gasolineras, tanto para la gasolina como el diésel.
Gracias a este sistema, cualquier conductor puede comprobar desde el móvil o el ordenador cuánto cuestan los combustibles en cada municipio de Madrid antes de salir de casa. Además, permite filtrar por tipo de carburante, provincia, localidad o incluso por marca de gasolinera, algo especialmente útil para quienes quieren ahorrar algunos euros en cada repostaje. Y aunque el Geoportal ofrece listados actualizados los vistos, una de las funciones más útiles es su mapa interactivo como el que os dejamos a continuación. En él aparecen señaladas todas las estaciones de servicio cercanas junto con el precio actualizado de cada combustible, lo que permite comparar rápidamente cuál sale más rentable según la zona en la que se encuentre el conductor.
Otra de las ventajas es que el mapa permite ampliar directamente sobre barrios concretos de Madrid o sobre municipios de la Comunidad, algo que muchos usuarios utilizan antes de hacer trayectos largos o desplazamientos diarios al trabajo. De esta manera se pueden localizar fácilmente estaciones low cost cercanas sin tener que recorrer varias gasolineras comparando precios manualmente.