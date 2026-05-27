Cuánto dinero se lleva el Crystal Palace por ganar la Conference League

La Conference League es el torneo más reciente en el panorama UEFA, lo que no ha impedido que no tarde en adquirir prestigio para los clubes europeos. La tercera competición continental tras la Champions y la Europa League comenzó su andadura en la temporada 2021/22, en la que la Roma de José Mourinho levantó por primera vez este trofeo al derrotar al Feyenoord en la final. La creación de la Conference League ha supuesto una oportunidad para equipos menos habituales en competiciones europeas de participar y avanzar rondas en ellas, además de una importante inyección económica.

En este grupo pueden entrar los dos finalistas de la presente edición, tanto Rayo Vallecano como Crystal Palace. El equipo madrileño, por su parte, no jugaba en Europa desde 2001, cuando alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA; en los que cayó ante el Alavés. El barrio de Vallecas se ha volcado con su equipo y lo ha acompañado por todo el Viejo Continente hasta la gran final en Leipzig. En cuanto al conjunto de Londres, nunca había disputado competiciones europeas. El Crystal Palace se clasificó para al Europa League tras levantar la FA Cup la pasada temporada, pero una sanción de la UEFA le relegó a la Conference.

Quién ha ganado la Conference League

Después de una trayectoria en la Conference League 2025/26 que ya es historia del club y del barrio de Vallecas, el sueño europeo del Rayo Vallecano se apagó en Leizig. Un solitario tanto de Mateta en la segunda mitad sirvió para superar a los de Íñigo Pérez. El conjunto londinense acabó levantando su primer título europeo para extender el dominio inglés en esta competición, en la que el Chelsea se impuso al Betis en la última final. El título del Crystal Palace, sumado a la Europa League del Aston Villa la pasada semana, sitúa al fútbol inglés a un paso, en forma de triunfo del Arsenal en la final de la Champions, de conseguir un triplete de títulos europeos esta temporada

Cuánto dinero paga la UEFA por ganar la Conference League

Además del prestigio deportivo que otorga levantar un título europeo como la Conference League, el premio económico también es un gran aliciente para los clubes. Aún lejos de los números de la Champions, pero cercana a la Europa League, la tercera competición europea garantiza una cantidad fija de 3,17 millones de euros a cada uno de los participantes. Los resultados deportivos son los que determinan el resto de ingresos para los clubes. Cada victoria en la fase de liga -en la que se juegan seis partidos- añade 400.000 euros a la ‘bolsa’ final, mientras que el empate se premia con 133.000 euros.

Las cantidades incrementan a medida que se avanza en el torneo. La clasificación en la fase de liga también repercute en los ingresos. Por ejemplo, el Rayo Vallecano recibió 400.000 euros por su clasificación a octavos de final, 4,93 millones de euros por hacerlo como quinto clasificado y 800.000 por disputar los octavos. Su participación en cuartos de final se premió con 1,3 millones, la semifinal con 2,5 y su presencia en la gran final en Leipzig alcanzó los 4 millones de euros en ingresos. Por último, el ganador de la final recibirá un premio extra de 3 millones de euros, que en este caso irá a parar a las arcas del Crystal Palace.