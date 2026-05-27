Así queda el palmarés de la Conference League tras la victoria del Crystal Palace: todos los campeones

El palmarés de la Conference League tiene desde este 27 de mayo de 2026 un nuevo campeón después de la victoria del Crystal Palace sobre el Rayo Vallecano en la final de Leipzig. El equipo inglés se llevó el título gracias a un gol de Mateta al inicio del segundo tiempo, conquista su primera Conference y se convierte en el tercer club de Londres en conquistar este trofeo.

Todos los campeones de la Conference League

Estos son todos los campeones de la Conference League desde su creación en la temporada 21/22 hasta la victoria del Crystal Palace en este 27 de mayo de 2026 contra el Rayo Vallecano en Leipzig: