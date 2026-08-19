Trofeo Joan Gamper: desde cuándo se juega, quién lo organiza, que se lleva el campeón…

El Joan Gamper es el trofeo que disputa el Barcelona todos los veranos desde el año 1966 y se celebra en honor al fundador del club. Enric Llaudet, presidente del club en los sesenta, fue el encargado de impulsar un torneo que hasta el año 1996 se disputó en forma de cuadrangular y a partir de 1997 se juega a un partido único, habitualmente unos días antes de que comience la Liga. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Trofeo Joan Gamper.

El Trofeo Joan Gamper es una de las competiciones que aún perduran del verano y que el Barcelona disputa en honor al deportista suizo, cuyo nombre real era Hans-Max Gamper Haessig, que fundó el Barcelona el 29 de noviembre de 1899. Por ello, en 1966, el entonces presidente Enric Llaudet apostó por la celebración de un torneo con el objetivo de rendir homenaje a la persona más importante en la historia de la entidad catalana.

Por qué se juega el Trofeo Joan Gamper

«El trofeo Joan Gamper empezó a disputarse en 1966, cuando el presidente del club, Enric Llaudet, lo impulsó en verano de ese mismo año como un homenaje al fundador del club Joan Gamper», se puede leer en la página web oficial del Barcelona sobre los motivos por los que se disputa el Trofeo Joan Gamper.

Desde cuándo organiza el Barcelona el Joan Gamper

F.C. Köln, Anderlecht y Nantes fueron los primeros equipos participantes en el Trofeo Joan Gamper celebrado en el año 1966. Desde ese año se ha disputado de forma ininterrumpida este torneo veraniego organizado por el Barcelona, que siempre ha contado con la participación del conjunto culé.

Así es el Trofeo Joan Gamper

El Trofeo Joan Gamper está construido en plata de ley y está formado por 10 kilos de mármol en la base y cinco micras de oro para el acabado.

Cómo es el formato del Trofeo Joan Gamper

El Trofeo Joan Gamper se disputó con el formato de torneo cuadrangular hasta el año 1996, en el que pasó a disputarse a partido único. Desde esa fecha, el Barcelona se enfrenta a uno de los rivales que elige el club en el día que también se aprovecha para presentar a los nuevos fichajes ante la afición.

Palmarés del Trofeo Joan Gamper

Lógicamente, el Barcelona lidera el palmarés del Trofeo Joan Gamper con 46 títulos. Los otros equipos que han conseguido levantar esta copa son estos: