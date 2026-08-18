El fichaje de Rodri se cobra la primera víctima en el Barcelona

El Barcelona hará oficial el fichaje de Rodri Hernández en las próximas horas después de que el futbolista llegara a la Ciudad Condal en la tarde del lunes y en la mañana de este martes haya pasado reconocimiento de forma satisfactoria. Mientras en el conjunto culé aceleran para presentar al MVP del pasado Mundial, Joan Laporta y compañía tendrán que hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder inscribir al futbolista para que pueda debutar en Liga una vez esté recuperado de su intervención en la espalda. Por ello, en territorio catalán ya andan metiendo presión a Marc Casadó para poder dejar hueco al capitán de la selección española.

Rodri ya es del Barcelona después de que el conjunto culé llegara a un acuerdo con el Manchester City para pagar 76 millones de euros por el futbolista de 31 años que finalizaba su vínculo con el club del Etihad en verano de 2027. El mejor jugador del pasado mundial y todo hace indicar que el próximo Balón de Oro firmará un contrato de cuatro años que le unirá al conjunto culé hasta el próximo 2030 y en el club trabajan a contrarreloj para presentarlo ante la afición en el Trofeo Joan Gamper que disputan este miércoles 19 de agosto contra el Al Ahly.

En el Barcelona también trabajan a destajo desde ya para poder dar cabida a Rodri dentro del maltrecho fair play y poder inscribir al futbolista que llegará a la Ciudad Condal con un salario de alrededor de 15 millones netos por cada uno de los cuatro años que firmará. Por ello, el objetivo del Barcelona es intentar dar salida a algunos futbolistas para no tener problema con la inscripción una vez esté apto y recuperado de la pequeña intervención que se realizó en la espalda días después de levantar al cielo de Nueva York la copa del mundo con España.

El Barcelona mete presión a Casadó tras cerrar a Rodri

Marc Casadó será la primera víctima del fichaje de Rodri por el Barcelona. El canterano culé, que estaba llamado a liderar el centro del campo del Camp Nou durante años, tenía el cartel de transferible puesto desde el inicio del verano y ahora en la Ciudad Condal ya meten presión al futbolista de La Masía para que haga las maletas más pronto que tarde.

En su día, desde Arabia Saudí hicieron fuerza para poder contar con el jugador, pero Casadó rechazó las propuestas por su deseo de seguir en la élite. Ahora, según informa el diario Sport, Benfica y Nottingham Forest son las dos opciones que el centrocampista tiene encima de la mesa para abandonar el Barcelona y dejar espacio a un Rodri Hernández que obligará a la directiva culé a hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder inscribirlo. La salida de Ferran al PSG por casi 50 millones de euros ayudará pero no es suficiente.