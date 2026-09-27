Brandon McNulty hace grande a Estados Unidos y les da un Mundial de ciclismo 33 años después

Brandon McNulty no entraba en las quinielas de nadie para ser campeón del mundo en Montreal. Tampoco Michael Matthews ni Mathieu van der Poel, sus compañeros de podio, en uno de los Mundiales de ciclismo más imprevisibles de toda la historia. El norteamericano recupera para su país el maillot arcoiris 33 años después de que Lance Armstrong, antes de ser borrado por dopaje, lo conquistase en Oslo.

El ciclista del UAE trabaja todo el año como gregario del campeón ausente, Tadej Pogacar, y consiguió el triunfo de su vida tras más de 270 kilómetros de esfuerzo. McNulty lanzó un ataque demoledor a 33 kilómetros de meta y no permitió que le cazasen el resto de favoritos, pese a que en la última vuelta lo llegaron a tener a menos de 10 segundos.

La indecisión de los candidatos al arcoiris fue aprovechada por un McNulty que debe medio maillot arcoiris a sus compañeros de selección, Quinn Simmons y Matteo Jorgenson. Ambos fueron fundamentales para secar el ímpetu de un pelotón de favoritos que estuvo completamente desnortado durante la mayor parte de los kilómetros finales.

Todo el mundo esperaba a Remco Evenepoel como el gran candidato a la victoria, pero el belga no subía en el día de hoy, igual que los españoles Enric Mas y Juan Ayuso. Los otros grandes favoritos sobre el papel, Isaac del Toro y Paul Seixas, pagaron sendos pecados de juventud gastando muchas balas de plata en la persecución de un Van der Poel que atacó a 90 kilómetros de meta.

El neerlandés quiso anticiparse a todos con un movimiento prematuro ante la dureza de un circuito que a priori no se adaptaba a sus características. Van der Poel lo dio todo hasta que los grandes favoritos se pegaron la gran paliza para cazarle con un Wout Van Aert que sacrificó cualquiera de sus opciones en pos de impedir el triunfo de su archienemigo.

Cuando el neerlandés fue capturado, los favoritos del grupo se empezaron a mirar sin saber qué hacer y fue ahí cuando McNulty arrancó con potencia para llegar a adquirir una ventaja de hasta un minuto. El estadounidense iba muy justo y hasta vio a sus rivales soplarle en la nuca en la última vuelta, pero no dejó de creer y persistió hasta conseguir el triunfo.

El podio lo completaron dos ciclistas que en teoría no tenían opciones con tantas colinas como Michael Matthews y Mathieu van der Poel. La foto de los ganadores fue justa con los valientes del día en una carrera que, sin patrón, nos concedió un gran espectáculo. Estados Unidos vuelve a ser grande en el ciclismo tras los años oscuros de Armstrong y McNulty, un currante de toda la vida, toca el cielo tras una carrera a la sombra de Tadej Pogacar.