Pogacar se despide de correr más en 2026 tras su accidente en La Vuelta
El esloveno pasará por quirófano
No regresará hasta 2027
Jakob Omrzel, el ‘nuevo’ Pogacar que rechaza serlo: «Debo ser yo mismo»
Tadej Pogacar se despide de correr en 2026. Después de su grave accidente en La Vuelta que le obligó a abandonar por las lesiones, el ciclista esloveno no se volverá a subir a la bici hasta el año que viene. Una decisión tomada después de operarse en Barcelona de su fractura en la clavícula, por lo que se perderá varias competiciones en las que aspiraba a defender el título.
Su caída en la octava etapa de La Vuelta lo cambió todo. Un tropiezo con una piedra en el asfalto provocó una fractura en la clavícula izquierda, una conmoción cerebral y una fractura estable de la vértebra cervical C7. Pogacar fue operado el lunes en Barcelona y regresó a su casa en Montecarlo el miércoles. Allí se conoció el alcance de las lesiones y que no se trataba de una recuperación a corto plazo. Un palo muy duro para el doble campeón del mundo, que ya ha empezado su proceso de rehabilitación. Pero la noticia más triste no es que no pudiera defender el liderato que poseía con mucha ventaja de sus rivales, sino todo lo que se pierde en lo que resta de año.
Pogacar se despide de otro arcoíris
Pogacar será baja para el Mundial de Montreal el próximo 27 de septiembre, ni tampoco estará en el Europeo del 4 de octubre ni en Il Lombardía el 10 de ese mismo mes, según informa La Gazzetta Dello Sport. Tres objetivos que se había mentalizado Pogacar y que han desaparecido de un plumazo. Aunque se esperaba que el esloveno no pudiera llegar a tiempo para correr en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que ha pasado por cirugía.
«Tenemos que estar con Tadejl. Se ha ganado la recuperación y hay que darle todo el respeto y confianza. Queremos que esté tranquilo y que esté con su familia», explicó Joxean Fernández ‘Matxin’, director deportivo de UAE Team. Su ausencia en el Mundial le despide también de su gran objetivo de esta temporada, que era conquistar su tercer maillot arcoíris consecutivo. Un objetivo que le hubiese permitido alcanzar a Peter Sagan. Pogacar tampoco podrá correr en su competición fetiche, Il Lombardia, donde encadenaba cinco triunfos seguidos.
Para el esloveno ha pasado de perderse La Vuelta a toda la temporada. El esloveno ahora descansará para recuperarse física y mentalmente. Un vacío en el trono del ciclismo que supone algo nada habitual al no contar con Pogacar.
El comunicado de UAE Team
«UAE Team Emirates-XRG se enorgullece de anunciar que Tadej Pogačar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032.
‘Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032. Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte, y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y emocionado por lo que podemos seguir construyendo juntos’.
Tras su caída en La Vuelta, Tadej no regresará a las carreras esta temporada, ya que se concentra plenamente en su recuperación y rehabilitación. ‘En este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita’. Mejorate pronto, Tadej. Te veremos de vuelta en 2027».