La alcaldesa comunista de Puerto Real (Cádiz) en el pleno municipal: «Todos los de Vox son unos desgraciados»

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) terminó protagonizando un duro enfrentamiento verbal entre la alcaldesa, Aurora Salvador Colorado, de Confluencia de Izquierdas, y la concejala de Vox, María de los Milagros Gómez Travieso, tras la presentación por parte de la regidora de una moción en apoyo a la acogida y protección de los invasores de Ceuta. El encontronazo acabó con la regidora llamando «desgraciados» a los integrantes de Vox y negándose posteriormente a retirar el insulto.

La intervención de Salvador se produjo después de una moción presentada por su propio partido en la que se demandaba la defensa de los derechos humanos y la protección de los invasores de Ceuta. La alcaldesa hizo referencia durante su intervención a unas declaraciones atribuidas a una diputada de Sumar en el Congreso y aseguró que no quería abandonar el debate sin responder a Vox.

«Yo no me voy sin decir que son unos desgraciados todos los de Vox», afirmó la alcaldesa durante el Pleno. Salvador justificó sus palabras aludiendo a que, según su interpretación, representantes de Vox habían llegado a defender que había que «cazar» a los inmigrantes ilegales que se encontraban en Ceuta tras la invasión que se produjo el mes pasado.

La regidora fue entonces interrumpida y cuestionada por María de los Milagros Gómez Travieso, concejala de Vox, sobre si pretendía retirar el insulto. Lejos de hacerlo, confirmó expresamente que no pensaba retractarse de sus palabras.

«Si alguien de mi bancada dice eso, dimito»

El enfrentamiento fue a más cuando Salvador puso el foco directamente sobre la concejala de Vox presente en el salón de plenos. La alcaldesa sostuvo que, si una persona de su propio grupo político hubiese afirmado que había que «cazar» a los ilegales de Ceuta, ella habría abandonado tanto su cargo como su formación. «Si alguien de mi bancada llega a decir que hay que cazar a personas, esta que está aquí dimite y entrega su acta de concejala y hasta del partido al que pertenece», manifestó.

A continuación, dirigió de nuevo sus acusaciones contra la edil de Vox: «Si usted sigue ahí sentada, es tan desgraciada como el que lo dijo, porque usted lo representa». Salvador remató su intervención insistiendo en que no retiraría ninguna de las expresiones utilizadas y reclamó que quedasen recogidas en el acta.